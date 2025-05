Sramoten molk Zahoda in izziv Leona XIV. med genocidom v Gazi

V nadaljevanju preberite:

V minutah, ko je katoliški svet čakal, ali se bo po prvem krogu glasovanja v Sikstinski kapeli iz dimnika privalil črni ali beli dim, je iz enega od središč zahodnega sveta, Londona, prišlo sporočilo, ki ne bi smelo biti spregledano. V sredo, 7. maja, zvečer je uredniški odbor Financial Timesa, osrednjega glasila evropskega kapitalizma, objavil komentar z naslovom Sramoten molk Zahoda o Gazi. Uredniški komentar ugotavlja, da so ZDA in evropske države, ki same sebe razumejo kot izraelske zaveznice, komajda izrekle kakšno obsodbo države, s katero naj bi si delili iste vrednote. »Sramovati bi se morale svojega molka in prenehati bi morale dopuščati Netanjahuju, da deluje nekaznovano.«

Nekaj minut po tem, ko je uredniški komentar Financial Timesa zaokrožil po svetovnem spletu, se je iz vatikanskega dimnika privalil črni dim. V trenutkih, ko je bilo jasno, da rimskokatoliška cerkev ostaja brez poglavarja, je iz londonskega Cityja prihajalo sporočilo, ki ga je širil tudi preminuli poglavar rimskokatoliške cerkve, papež Frančišek. Dlje ko bo trajala katastrofa v Gazi, »bolj bodo sokrivi vsi tisti, ki bodo molčali ali so se ustrašili, da bi spregovorili«.