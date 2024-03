Pet let je sindikatom preveč

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo že v torek znova sedli za skupno mizo za nadaljevanje pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Njihova stališča ostajajo daleč narazen pri praktično vseh pomembnih elementih.

Javni uslužbenci so minuli teden, torej tri mesece prej kot običajno, prejeli regres za letni dopust v višini minimalne plače, ki znaša 1254 evrov. To predčasno izplačilo je plod konec lanskega leta sklenjenega sporazuma. Če so se vlada in sindikati dogovorili o premiku datuma skupaj več kot 225 milijonov evrov izplačila, pa se še niso uspeli uskladiti glede končnega zneska – predstavniki zaposlenih namreč zahtevajo, da bi vsi dobili po 1500 evrov regresa in bi razliko prejeli s poračunom, vladna stran pa je pristala na to, da se o tem pogovarjajo.

V preteklosti je sicer finančni minister Klemen Boštjančič, vodja vladne pogajalske skupine, dejal, da so »do konca junija še pripravljeni postaviti to vprašanje za najnižje plačane javne uslužbence, vendar v kontekstu pogajanj, ki sicer potekajo«.

Vlada je na včerajšnji sestanek povabila predstavnici urada za makroekonomske raziskave in razvoj (Umar) ter ministrstva za finance, da sta predstavili makroekonomske kazalce iz spomladanske napovedi gospodarskih gibanj in spremembe fiskalnih pravil na evropski ravni, predvsem za »za osvetlitev in dodatno utemeljitev vladnega predloga s prikazom javno-finančnih zmožnosti za povečevanje mase plač v javnem sektorju«, kot se je izrazila Mojca Ramšak Pešec, državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo in namestnica vodja vladne pogajalske skupine.

Na mizi tudi dopusti

Sindikalna stran vztraja, da je zanjo nesprejemljivo, da bi uveljavljanje plačne reforme in odprave plačnih nesorazmerij, ki naj bi stalo 1,3 milijarde evrov, trajalo kar pet let, posebej še, če se v tem času plače ne bi usklajevale z inflacijo. Tudi zaradi preteklih izkušenj se jim zdi to predolgo, je komentiral Jakob Počivavšek, vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. »To vprašanje bo zagotovo ena od točk preloma teh pogajanj,« je potrdila Irena Ilešič Čujovič, podpredsednica Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije.

Mojca Ramšak Pešec je odgovorila, da je vlada pripravljena na pogovore o možnih načinih realizacije prevedbe, pa tudi, da vladni predlog upošteva predvideno inflacijo v napovedi Umarja. Če bo višja, pa je pripravljena podati predlog glede uskladitve.

Na prihodnjem srečanju bodo med drugim na mizi dopusti – vlada je, med drugim, predlagala, da bi uslužbenci namesto sedanjih dodatnih pet dni ob dopolnjenem 50. letu dobili po tri dni z dopolnjenimi 55 leti, poleg rednega pa dnevi dodatnega dopusta po posebnih merilih ne bi smeli presegati 15 dni.