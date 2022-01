Pet prijav za direktorja Fiha

Na razpis za direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho), ki se je iztekel v ponedeljek, 27. decembra, je prispelo pet prijav. Da se bo prijavila Elena Pečarič, smo v Delu že poročali, v boju za vodilno mesto pa so se ji pridružili še Saša Mlakar iz direktorata za invalide na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Borut Sever, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), tajnik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Štefan Kušar, ki je bil direktor Fundacije že v obdobju od leta 2012 do 2017 (pred tem je bil glavni tajnik NSIOS), in nekdanji ljubljanski mestni svetnik SD, podjetnik Gregor Istenič, ki ni več politično aktiven, se je pa do zdaj dvakrat potegoval za vodilni položaj na Fihu.

Tri prijave so bile nepopolne, zato je bila kandidatom posredovana prošnja za dopolnitev vlog.

Marsikoga preseneča, da je večina prijavljenih kandidatov (razen Isteniča) iz 'invalidskega sveta' medtem ko se pogreša predstavnike humanitarnih organizacij. Istenič pravi, da je njegova prednost morda prav v tem, da prihaja 'od zunaj' in bi zato lahko lažje vpeljal določene spremembe.

Letos bo Fiho namenil 12.122.500 evrov invalidskim organizacijam in 6.527.500 evrov humanitarnim.

Kandidati se bodo predstavili svetu Fiha na seji, ki je predvidena za 25. januarja. Za imenovanje mora kandidat dobiti podporo večine 23-članskega sveta, torej vsaj 12 glasov. Če v prvem krogu nobeden ne dobi dovolj glasov, je potreben drugi krog, v katerega gresta kandidata z največ glasovi. Če noben od njiju niti v drugem krogu ne dobi potrebnih 12 glasov, se razpis ponovi, je za Delo pojasnil v. d. direktorja Fundacije Vilko Kolbl, ki se mu mandat izteče konec maja.

Ocenjuje, da bo skoraj gotovo opravljen drugi krog glasovanja.

Spomnimo. Z mesta direktorja je s 30. aprilom nepreklicno odstopil Vladimir Kukavica in od tedaj je ustanova brez vodstva s polnimi pooblastili.