Petanovi portoroški nepremičninski posli

Na gradbišču v Portorožu, natančneje na območju ob teniških igriščih, v smeri proti Luciji, kopljejo bagri in vozijo tovornjaki. Podjetje GP Drava, ki je prek Projekta Lucija lastnik zemljišča, ne odgovarja na telefonske klice ne na elektronsko pošto. Gradbeno dovoljenje iz letošnjega aprila je izdano za gostinski objekt, in kot izhaja iz zemljiškoknjižne evidence, je na tamkajšnjih dveh parcelah vpisana bančna hipoteka za slabih 11,3 milijona evrov.

Kot kaže, pa bodo tam zgradili trgovski center. To je omenjal tudi župan Andrej Korenika in enako je razbrati iz dopisov GP Drave, ki so jih pred leti pošiljali na piransko občino (čeprav takrat še niti niso bili lastniki zemljišča, a so se predstavljali kot bodoči investitorji). Občina jim je v letih 2020 in 2021 na njihovo vlogo za pridobitev projektnih pogojev obakrat izdala negativno mnenje. V obrazložitvi so med drugim navedli, da gradnja trgovskega objekta ni skladna z namembnostjo tega območja, saj gre za površine, opredeljene za rekreacijo in šport, medtem ko so druge dejavnosti lahko le v podporni vlogi. Zakaj na občini danes presojajo isti prostorski akt drugače?