Petdeset milijonov manj za hospitalizacije zaradi covida-19

V prvih devetih mesecih lani je zdravljenje enega bolnika s covidom-19 povprečno stalo 14.188 evrov, letos v tem obdobju pa 6748 evrov. Prvega januarja 2021 so namreč obveljale nove cene za hospitalizacije zaradi covida-19, ki so glede na prejšnje v nekaterih primerih tudi za več kot pol nižje. Bolnišnice so torej lani, na račun covida-19, izkazovale dobre poslovne izide, letos bo povsem drugače.

Spomnimo, da je vlada na predlog ministrstva za zdravje in na pobudo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije 22. oktobra lani s sklepom določila nove, višje cene za akutne bolnišnične obravnave bolnikov s covidom-19. Razrez stroškov cen za tri vrste hospitalizacij je nastal za maloštevilne bolnike, ki so bili hospitalizirani v spomladanskem valu epidemije v UKC Ljubljana, Kliniki Golnik in Splošni bolnišnici Novo mesto. Te tri kalkulacije oziroma tri cene za zdravljenje brez zapletov, zdravljenje z zapleti in zdravljenje s traheostomijo so se potem uporabljale tudi za drugi, jesensko-zimski val epidemije in tudi v regijskih bolnišnicah kljub precej večji ekonomiji obsega. Pri tem je treba vedeti, da je bolnišnica za nezahtevnega pacienta s covidom-19 prejela osem tisočakov, četudi je tam preživel le en dan.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so ves čas opozarjali, da bo treba narediti temeljito stroškovno analizo. Ta je bila letos tudi narejena, maja pa je vlada sprejela nove, precej nižje cene. Minister za zdravje Janez Poklukar je pojasnil, da so cene uskladili po presoji več tisoč primerov, ki so jih v tem letu obravnavali v bolnišnicah, medtem ko so bile lanske cene postavljene na podlagi prvih 300 primerov hospitalizacije zaradi covida-19 v Sloveniji.

Težko primerljivi podatki

Koliko manj zdaj zdravstveno blagajno glede na isto obdobje lani, stanejo hospitalizacije zaradi covida-19, je razvidno iz grafike. Pri tem je treba vedeti, da so lanski in letošnji podatki težko primerljivi, saj se je poleg cen spremenila tudi metodologija obračunavanja.

K cenam sedanjih storitev zdravljenja covida-19 so bile dodane tudi nove storitve oziroma štirje različni dodatki v višinah 1521 evrov, 2770 evrov, 7846 evrov in 100 evrov.

Prvi trije zneski dodatkov predstavljajo razliko med vrednostjo zdravljenja bolezni covid-19 in vrednostjo SPP (skupina primerljivih primerov) ob opredeljenih diagnozah covida-19. Vrednost zdravljenja z zapleti od letos znaša 3523 evrov, s katastrofalnimi zapleti 6301 evro, z dolgotrajno uporabo ventilatorja 37.924 evrov. Cena dodatka se preračuna glede na izhodiščno ceno uteži SPP po Splošnem dogovoru 2021. Stoevrski dodatek vključuje povečanje stroškov materiala in dela zaradi prilagojene obravnave bolnika (izolacija, dodatna varovalna oprema in podobno).

Cene Bolnisnicnega Zdravljena Covid

Obračun je za nepoznavalce sistema zelo zapleten, a če strnemo, je dejstvo, da so se cene znižale. Če bi ostale na lanski ravni, bi to bilo pogubno za ZZZS.

Medtem pa v javnosti odmeva izjava Bojane Beović, vodje posvetovalne skupine za cepljenje na NIJZ in predsednice Zdravniške zbornice, ki je v oddaji Vroči mikrofon na Radiu Slovenija dejala, da bi se ji participacija za hospitalizacijo necepljenih zdela pravična rešitev. A na to, da bi bolniki, ki imajo plačano zdravstveno zavarovanje, doplačevali zdravljenje v bolnišnici zaradi odločitve, da se ne bodo cepili, so na ZZZS odgovorili, da bi bilo takšne spremembe mogoče uvesti le s spremembo veljavne zdravstvene zakonodaje. »Kar pomeni, da je v zvezi s tem treba doseči ustrezno družbeno in politično soglasje,« so zapisali v pojasnilu za MMC RTV.