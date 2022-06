Peticija »Melamin mora ven iz mesta«

Po katastrofalni nesreči v kočevski kemični tovarni Melamin, ki je zahtevala sedem življenj in je na določenih območjih onesnažila pitno vodo, se je v Kočevju oblikovala civilna iniciativa, ki je v sredo zvečer začela zbirati podpise za prestavitev dejavnosti podjetja Melamin na lokacijo, ki bo odmaknjena od naseljenih krajev. V nekaj urah – danes do 10.30. ure so zbrali 251 podpisov.

Civilna iniciativa je v peticijo vključila tri zahteve.

Prva je, da tovarna melamin proizvodnjo, ki predstavlja okoljsko in rušilno tveganje, preseli na drugo lokacijo, ki ne bo v bližini naseljenih krajev. »Prebivalci Kočevja nismo več pripravljeni živeti v mestu, v katerem je 50-tonski sod metanola, ki ni eksplodiral zgolj po zaslugi izjemne gasilske intervencije in pripomočkov slovenske vojske,« so zapisali v peticiji in dodali, da varnost prebivalcev mesta ne more biti odvisna od učinkovitega posredovanja gasilcev, zato odločno nasprotujejo kakršni koli obnovi proizvodnje na obstoječi lokaciji.

V kočevski občini, ki je z 555 kvadratnimi kilometri največja in ena najredkeje poseljenih občin v Sloveniji, ne bi smel biti problem najti nadomestno lokacijo za Melaminovo proizvodnjo, ki dokazano predstavlja tveganje za življenje in zdravje ljudi v mestu in okolici.

Zaradi posledic nesreče v Melaminu v nekaterih vaseh še vedno ne smejo piti vode iz vodnih zajetij, ampak jim vodo dovažajo. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

V drugi točki avtorji peticije zahtevajo, da se država natančno opredeli do nadaljnjega obstoja Melamina z vidika pomembnosti za državo oziroma z vidika nacionalnega gospodarstva in s svojimi ugotovitvami seznani slovensko javnost. »Po ovrednotenju ali Melamin obstaja zgolj zaradi ustvarjanja dobička svojim lastnikom ali je iz kakršnega koli drugega razloga pomemben za nacionalno gospodarstvo, naj aktualna vlada kakršnokoli finančno podporo obnovi Melaminove proizvodnje, pogojuje s selitvijo na novo lokacijo, ki bo dovolj oddaljena od naselij,« so zapisali v peticiji.

Trenutek eksplozije. FOTO: Utrip

Avtorji peticije še dodajajo, da je država dolžna priskrbeti prostor, kjer se človeku in okolju čezmerno nevarne dejavnosti tovarne melamin lahko nemoteno opravljajo. Izpostavljajo, da zato, ker je država Slovenija 80-odstotni lastnik površin v občini Kočevje, ne bo težav z zasebnimi lastniki, ki bi želeli zaslužiti na račun nesreče: »Razpoložljive državne in občinske zemlje je dovolj, potrebna je le volja in zavedanje, da imamo tudi prebivalci Kočevja pravico do zdravega in varnega okolja in iz prav nobenega razloga nismo dolžni živeti v senci 50-tonskega soda metanola in drugih zdravju in okolju škodljivih substanc, ki zgolj po zaslugi gasilcev niso eksplodirale in povzročil 5 krat močnejšo eksplozijo.«

Zato pozivajo aktualno vlado Roberta Goloba, da takoj pristopi k reševanju akutnega okoljskega in prostorskega problema. »Problem naj se ne rešuje v korist kapitala, ampak naj, kot so obljubljali pred volitvami, postavijo interes človeka pred interes kapitala,« so še zapisali v peticiji.