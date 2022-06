Petina Slovencev starejših od 65 let

V nadaljevanju preberite:

Svetovno prebivalstvo hitro raste in bo, po ocenah strokovnjakov, leta 2030 doseglo osem milijard, sredi 21. stoletja pa najbrž že deset milijard, kar na globalni ravni povzroča zaskrbljenost zaradi krhke prehranske varnosti in številnih drugih posledic dejstva, da nas je na planetu iz dneva v dan več. Članice EU in druge države, ki veljajo za razvite, pa se ukvarjajo s povsem nasprotnimi demografskimi trendi – z zmanjševanjem rodnosti, staranjem družbe in ponekod celo krčenjem prebivalstva kljub pozitivnemu selitvenemu trendu.

Če ne bo učinkovite prebivalstvene politike, se bosta družba in gospodarstvo morala prilagoditi, kar pa bo drago in zelo boleče, opozarja dr. Janez Malačič, strokovnjak s področja demografije z ljubljanske ekonomske fakultete.