Petkovi protestniki napovedujejo predvolilno kampanjo

»Danes bomo uradno začeli predvolilno kampanjo ljudstva, ki bo od spodaj navzgor oblikovala politično agendo za našo skupno prihodnost,« je Upor Si zapisal v uvodu tokratne napovedi petkovega protesta. 82. po vrsti. Začel se je ob 17. uri, ne na ustaljenem Trgu republike, pač pa na Prešernovem trgu.

Kot so zapisali, pričakujejo več tisoč protestnic in protestnikov. Pod krilatico Čas je, da se sliši glas ljudstva obljubljajo uraden začetek predvolilne kampanje, in sicer v obliki akcij civilne iniciative, ki bo politične stranke pred prihajajočimi volitvami naslovila z zahtevami za izboljšanje družbene, politične, ekonomske in okoljske situacije v državi. Jaša Jenull je predstavitev današnjega programa po kolesarsko označil kar za »ciljno ravnino«. Zatem je Jani Kovačič zapel O bella ciao in še kaj, sledili so Gaja Brecelj iz Umanotere, pesnica Svetlana Makarovič, novinar Branko Soban, literat, igralec in prevajalec Andrej Rozman Roza, aktivistka Tea Jarc in raper Zlatko.

FOTO: Črt Piksi/Delo

»Do sedaj smo združili že več kot 70 različnih organizacij civilne družbe, ki so strokovne na svojih področjih in so nam pomagale osvetliti najbolj pereče problematike v naši družbi s konkretnimi predlogi in zahtevami. Prav tako smo v protestniškem gibanju do sedaj izvedli dve ljudski skupščini, na katerih je sodelovalo več tisoč ljudi, izvedli pa smo več tedenskih posvetovanj z metodami direktne demokracije,« so navedli pred protestom.

Predstavitev programa in deklica z metlo

Kot dodajajo, se njihove zahteve nanašajo na demokracijo in reformo političnega sistema, vladavino prava in človekovih pravic, pravični podnebni prehod, ohranjeno naravo in trajnostno oskrbo s hrano, dostojno delo in socialne pravice, kulturo in svobodo medijev, dostopno javno zdravstvo, razvoj izobraževanja in znanosti, trajnostno gospodarstvo in javne finance, dostopna stanovanja in zeleno infrastrukturo. Kot zadnjo točko navedejo še zunanjo politiko.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Do konca leta nameravajo širiti mrežo sodelujočih, izvajati posvetovanja, razprave, zbirati predloge idr., v predvolilno kampanjo pa se ne nameravajo podati kot stranka, pač pa kot nekaj, čemur pravijo »združeno ljudstvo«. Prihajajoči program predstavljajo danes, ob tem pa obljubljajo še »spektakularen simbolični prižig luči upora«.

Scenarij je v napovedi približno tak: protestni »kip svobode« bo kot orjaška lutka deklice najprej pometala korupcijo na smetišče zgodovine, ob zaključku protesta pa bo metlo spremenila v omenjeno »luč upora«.

Pridružili pa se ji bodo protestniki in protestnice s prižigom lučk na mobilnih telefonih.

FOTO: Črt Piksi/Delo