Pirančani se bodo uprli (pre)visokemu morju

Direkcija RS za vode je pred dvema dnevoma povabila vodstvo piranske občinske uprave, da se dogovorijo o skupnih vlaganjih v protipoplavno zaščito Pirana. Čim prej želijo podpisati sporazum o soinvestitorstvu tudi z drugimi slovenskimi občinami, saj bodo kmalu na voljo sredstva Načrta za okrevanje in odpornost. Dokumente morajo pripraviti do konca junija leta 2023, dela pa opraviti do sredine leta 2026. Ocenili so, da bi za te ukrepe v Piranu potrebovali skoraj 14 milijonov evrov.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Direkcija RS za vode je pred dvema dnevoma povabila vodstvo piranske občinske uprave, da se dogovorijo o skupnih vlaganjih v protipoplavno zaščito Pirana. Čim prej želijo podpisati sporazum o soinvestitorstvu tudi z drugimi slovenskimi občinami, saj bodo kmalu na voljo sredstva Načrta za okrevanje in odpornost. Dokumente morajo pripraviti do konca junija leta 2023, dela pa opraviti do sredine leta 2026. Ocenili so, da bi za te ukrepe v Piranu potrebovali skoraj 14 milijonov evrov.

Pirančani so odločeni, da se bodo uprli poplavam, ki iz leta v leto bolj ogrožajo njihovo mesto. Župan občine Piran Đenio Zadković je v začetku tedna prejel vabilo iz Direkcije RS za vode, da bi nemudoma začeli s pripravo dokumentacije za izvedbo protipoplavnih ukrepov. Župan Zadković je glede teh načrtov izjavil: »Občina Piran bo z velikimi pričakovanji in navdušenjem pristopila k podpisu sporazuma, za katerega si želi, da bi ga sklenili v najkrajšem možnem času. V okviru proračuna občine Piran za leto 2022, ki je bil v prvem branju s strani občinskega sveta že potrjen in ga bomo drugem branju obravnavali konec januarja, je predvidenih 187.000 evrov za pripravo strokovnih podlag, potrebnih za pripravo projekta.«

Poplave so le za nekatere dogodek. Foto Leon Vidic

Že jeseni leta 2020 so trije pobudniki (inženirja Vitomir Mavrič in Stanislav Černe ter arheolog Mitja Guštin) pripravili idejno zasnovo o možnem projektu zaščite Pirana pred poplavami. Projekt predvideva, da bi ob vhodu v ribiško pristanišče postavili potopno protipoplavno zapornico. Okoli Punte pa zgradili dober meter visok zid, ne višji od povprečne višine zdajšnjega valobrana - skalometa. Poleg tega morajo v mestu temeljito poskrbeti za odvodnjavanje meteornih vod in zgraditi več zadrževalnikov meteorne vode.

14 milijonov evrov bi namenili v štirih letih, da bi rešili Piran pred previsokim morjem.

Župan Zadković se je odločil, da predvsem zaradi učinkovite koordinacije dela pri zahtevnejših naložbah zaposli zunanjega svetovalca Zorana Vitoroviča, da bi z njegovo pomočjo hitreje prišli do primerne dokumentacije. »Idejna zasnova, ki so jo izdelali trije pobudniki, je bila poslana vsem relevantnim državnim in lokalnim organom, ki bodo dajali soglasja ali mnenja. Od vseh smo že dobili pozitvne odzive, napisali so svoje pogoje in zahteve. Ugotovili smo, da je načrt izvedljiv,« nam je povedal Zoran Vitorovič.

V občini so naročili izdelavo strokovnih podlag: kartografski pregled habitatnih tipov, favne in flore, predhodne arheološke raziskave, podvodne geodetske raziskave in verjetno tudi presojo vplivov na okolje. Zoran Vitorovič je prepričan, da bodo strokovne podlage izdelane do sredine tega leta, ko naj bi bila izdelana tudi projektna naloga. Projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje pa bi morali pridobiti do junija 2023.

Zapornica, prenova pomola in obalni zid

Skupaj s postavitvijo zapornice pred zunanjim mandračem bo treba temeljito prenoviti tudi glavni piranski pomol, saj ga je zob časa dodobra načel. Drugi sklop protipoplavnih ukrepov je ureditev meteorne kanalizacije in vkopanje zadrževalnikov meteorne vode, zaradi česar bodo morali po 27 letih ponovno razkopati piransko Punto. To bo hkrati priložnost za temeljito tlakovanje in polepšanje sprehajališča piranske Punte, na kar v Piranu čakajo že dolgo.

Tretji in najpomembnejši del bo postavitev dober meter obrambnega zidu ob piranskem skalometu s posebnimi dostopi do morja. Namesto sedaj naključno nametanih skal pa bodo valobranske skale postavili tako, da bodo omogočale hojo, posedanje ali sončenje in se bo velik del Punte spremenili v kopališče.

V Piranu so poplave vse pogostejše v jesenskem in zimskem času. Foto Boris Šuligoj

»Načrt je izvedljiv. Zdaj moramo ujeti postavljene roke, da bomo lahko izkoristili evropska sredstva. V boju proti klimatskim spremembam ne bi smelo zmanjkati virov,« je dejal Zoran Vitorovič.

Na Direkciji RS za vode pa smo zvedeli, da so ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti Pirana vključili v nabor projektov, za katere je za vse projekte v državi predvidenih približno 300 milijonov evrov, piranski del sredstev naj bi šel iz deleža evropskih povratnih sredstev. Sektor za območje jadranskih rek in morja Direkcije RS za vode bo pripravil projektno nalogo, občina Piran bo zadolžena za pripravo dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja, nosilec projekta pa bo direkcija za vode. Iz Načrta za odpornost in okrevanje bodo deležni sredstev (1,8 milijona evrov) tudi v izolski občini za gradnjo suhih zadrževalnikov vode (pri hudournikih Rikorvo, Morer, Mehanotehnika), kjer so najdlje s pripravami, saj so tik pred tem, da dobijo gradbeno dovoljenje. Proti poplavam bodo pomoči deležni verjetno tudi v Kopru za suhi zadrževalnik na poplavnem območju Badaševice v Šalari, kjer pa s pripravami dokumentov zaostajajo za Piranom.