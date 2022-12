Nova predsednica Nataša Pirc Musar s soprogom vstopila v predsedniško palačo

Predsednica republike Nataša Pirc Musar danes od dosedanjega predsednika Boruta Pahorja prevzema posle in tako nastopa svoj petletni mandat. Primopredaja poteka po vnaprej določenih protokolarnih pravilih s postrojem vojaške častne čete pred predsedniško palačo.

Že pred začetkom uradne primopredaje je Nataša Pirc Musarjeva na twitterju delila fotografijo, ki kaže, da je na vhodu pred predsedniško palačo že spremenjen napis iz moške v žensko obliko: Predsednica republike Slovenije. Ob častni četi je stalo nekaj ljudi, med njimi tudi ožji člani predsednice, pa tudi nekaj drugih s slovenskimi in evropskimi zastavamim v rokah.

Nataša Pirc Musar s soprogom. FOTO: Borut Živulović/Reuters

FOTO: Črt Piksi/Delo

Primopredaja se je v skladu z vnaprej določenimi protokolarnimi pravili začela ob 11. uri s sprejemom z vojaškimi častmi ob nastopu predsednice na to funkcijo. Potem ko se je na prizorišče pripeljala Nataša Pirc Musar, je zadonela slovenska himna. Ob spremljavi vojaške časti je nadaljevala po rdeči preprogi. Sledil je pozdrav dosedanjega predsednika Pahorja in njegove partnerke Tanje Pečar novi predsednici in njegovemu možu Alešu Musarju.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Po pogovoru na štiri oči se je Pahor po desetih letih od funkcije predsednika republike poslovil z vojaškimi častmi in tako tudi uradno postal nekdanji predsednik republike. Temu je sledil odhod novoizvoljene predsednice Pirc Musar in njenega soproga v predsedniško palačo. Uradna ceremonija predaje poslov je tako zaključena.

Odhajajoči Borut Pahor je pred predsedniško palačo pomahal v slovo. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Pirc Musar, ki je bila v drugem krogu predsedniških volitev 13. novembra izvoljena za predsednico republike, je v četrtek na slavnostni seji DZ že zaprisegla kot predsednica republike, danes pa tudi uradno prevzema posle od svojega predhodnika Pahorja, ki mu je tako potekel tudi drugi petletni mandat na čelu države.

Pirc Musarjevo so volivci izvolili za predsednico republike na letošnjih predsedniških volitvah. Po oktobrskem glasovanju se je s 26,88-odstotno podporo prebila v drugi krog kot drugouvrščena, za protikandidatom Anžetom Logarjem, ki je dobil 33,95 odstotka glasov. Nato pa je v novembrskem drugem krogu slavila s 53,89-odstotno podporo ob 53,6-odstotni volilni udeležbi.