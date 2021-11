Pivški župan se je odločil za delno zaprtje

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Število okužb v pivški občini je v zadnjem času zaskrbljujoče poskočilo, opozarja pivški župan Robert Smrdelj, ki se je odločil, da bo v skladu s svojimi pristojnostmi delno zaustavil javno življenje za dva tedna. Tako je od minulega torka naprej prepovedano občinstvo na športnih dogodkih, odpovedane so tudi vse občinske prireditve in kino predstave. V Osnovni šoli Košana, eni od dveh osnovnih šol v občini, pa se učenci od prejšnjega petka šolajo na daljavo. Dodatno so zagotovili tudi dostopnost cepljenja in testiranja.

V Občini Pivka so imeli po včerajšnjih podatkih Covid-19 sledilnika 176 potrjenih primera okužb v 14 dneh. To znaša 2843,3 aktivnih okužb na 100.000 prebivalcev v dvotedenskem obdobju, medtem ko primerljivo slovensko povprečje dosega 2019,9 primerov. Poleg tega imajo na Pivškem v tem obdobju 28,6-odstotni prirast okužb, medtem ko primerljivi podatki za vso Slovenijo kažejo na 2,1-odstotni upad. Še posebej so bile zaskrbljujoče razmere v Osnovni šoli Košana, ki jo obiskuje 95 učencev, in je bilo več kot pol razredov v karanteni. Ravnateljica Neva Brce se je zato po posvetovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport odločila za enotedensko zaprtje in pouk na daljavo.

Opozorilo na resne razmere

»Imamo največje število aktivno okuženih, odkar se je začela epidemija. Razmere so skrajno resne, zato smo sklicali regijski štab civilne zaščite in se dogovorili za ukrepanje,« pojasnjuje župan. Po njegovih besedah ne gre za drastične omejitve, pač pa so na ta način želeli predvsem opozoriti na težak položaj in pozvati ljudi k zaščitnemu vedenju. »Športne prireditve se bodo odvijale nemoteno, le gledalcev ne bo. Preložili smo tudi kulturne prireditve v občinskih prostorih in slovesno položitev temeljnega kamna za nov dom starejših občanov,« je navedel.

Pivški župan Robert Smrdelj opozarja občanei na težak položaj in jih pozva k zaščitnemu vedenju. FOTO: Roman Šipič/Delo

Hkrati so v občini, ki ima 55-odstotno precepljeno prebivalstvo, spodbudili tudi dodatno cepljenje in testiranje. »Opozorili smo na dosledno spoštovanje pogoja PCT in ljudi pozvali k cepljenju,« je poudaril Smrdelj. V pivškem Krpanovem domu bodo ob petkih – začenši z današnjim dnem - organizirali cepljenje, z mobilno cepilno enoto pa bodo obiskali tudi okoliške vasi. V prostorih nekdanjega salona podjetja Javor bo, prav tako ob petkih, potekalo brezplačno testiranje. Smrdelj še omeni, da večjega nasprotovanja sprejetim ukrepov med občani ni bilo. »Razlog za tako velik porast okužb v zadnjem času gre morda pripisati relativno ugodni zdravstveni sliki občine v zadnjem obdobju, zaradi česar so se ljudje preveč sprostili,« razmišlja. Smrdelj še omeni, da večjega nasprotovanja sprejetim ukrepov med občani ni bilo.

Krek: ukrepanje je potrebno

»Pivški župan se je odločil za ukrepanje v skladu s potrebami in pristojnostmi,« meni direktor NIJZ Milan Krek, ki je obenem tudi strokovni član Štaba civilne zaščite za Notranjsko-Primorsko regijo. Poveljnik regijskega štaba Sandi Curk pa je izpostavil, da morajo aktivno pristopiti k reševanju problematike, kar se je obrestovalo že v enem od prejšnjih valov epidemije, ko je širjenje virusa ogrozilo poslovanje pivške perutninarske tovarne. »Takrat smo ob nasvetih NIJZ s stalnim testiranjem in izolacijami uspeli zmanjšati negativne posledice virusa, da ni bilo treba ustaviti obratovanja,« je sklenil.