Plače se bodo najbolj zvišale specializantom

Če bo včeraj parafirani dogovor med ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom, vodjo vladne pogajalske skupine, in Ireno Ilešič Čujovič, vodjo pogajalske skupine sindikatov v zdravstvu in socialnem varstvu, tudi podpisan, se določenim javnim uslužbencem obetajo višje plače. Koliko več zaslužka lahko pričakujejo zdravniki?

Zdravniki sicer niso parafirali sporazuma, a bo ta zanje vseeno veljal, če ga bo podpisal le eden od treh sindikatov, ki ima med svojimi člani tudi zdravnike. Tem se bodo torej plače lahko zvišale za osem do dvajset odstotkov, pa čeprav se s ponudbo vlade niso strinjali.

Pisali smo že, da je vlada zdravnikom, umeščenim do 50. plačnega razreda, ponudila dvig plač za štiri plačne razrede (in za enega v aprilskem dvigu plač v javnem sektorju). Višjim zdravnikom specialistom v 52., 53. in 55. razredu bi plače dvignila za dva razreda, tistim v 57. razredu pa je ponudila dogovorjeno odpravo plačnega stropa aprila prihodnje leto, dogovorjenemu dvigu plač za en plačni razred pa so dodali še enega, torej skupaj prav tako dva. Delovna mesta zdravnika brez specializacije oziroma zdravnika po opravljenem sekundariatu, ki so trenutno uvrščena v 35., 37., 38. in 40. plačni razred, bi se po vladnem predlogu uvrstila po šest razredov više, v nova delovna mesta zdravnika brez specializacije z osnovno licenco.

Danes morda znani rezultati ankete

Fides se z naštetim ni strinjal. Vladni predlog se jim zdi v nekaterih delih dober, medtem ko se v delu, ki povzroča velika nesorazmerja znotraj zdravniških vrst in ne ureja ustrezno več kot 40 odstotkov opravljenega zdravniškega dela, z njim ne morejo strinjati, je pretekli teden povedal njihov predstavnik Gregor Zemljič. Za mnenje so zato v anketi vprašali članstvo, z rezultati pa se bodo seznanili še ta teden, morda jih bodo javno predstavili že danes. Dopoldne se bo namreč sestal glavni odbor. Pričakovati je, da bo po opravljeni anketi med članstvom sprejel odločitev o nadaljnjih sindikalnih aktivnostih. Odbor se bo seznanil tudi z odgovorom vlade na očitke sindikata, da je minister za zdravje grozil podpredsedniku Fidesa Gregorju Zemljiču.

In za koliko se bodo v povprečju dvignile zdravniške plače, če se bo sporazum uveljavil? Po naših izračunih se bo najbolj poznalo pri specializantih, saj se jim bodo plače v povprečju dvignile za 662 evrov bruto na mesec. Specialistom se bodo zvišale v povprečju za 619 evrov bruto, zdravnikom brez specializacije pred sekundariatom za 512 evrov, sekundarijem za 463 evrov bruto, višjim zdravnikom specialistom pa najmanj – in sicer za 275 evrov bruto. Zadnje je tudi vzrok, da v zdravniških krogih niso najbolj zadovoljni, saj bodo dvigi povzročili nova nesorazmerja.

Dodajmo, da dvig osnovnih plač pomeni tudi dvig raznovrstnih dodatkov, ki so vezani na višino osnovne plače.

Slabe slovenske plače

Ne glede na načrtovani dvig pa bodo zdravniške plače v Sloveniji še vedno zaostajale za mnogimi državami.

Povprecne Place Zdravnikov Specialistov

Eden od zdravnikov nas je opomnil, da imajo v Makedoniji starejši specialisti osnovno plačo 1500 evrov neto oziroma trikratnik povprečne neto plače, ki znaša 500 evrov. Dežurstvo na delavnik se obračuna po 150 evrov neto, v nedeljo in med prazniki pa 200 evrov neto. V BiH, in sicer v Sarajevu, znaša povprečna plača starejšega specialista vodje oddelka štirikratnik povprečne plače oziroma 2500 evrov neto. Z dežurstvi pride zlahka na petkratnik.

Pri nas? Starejši specialist dobi dvakratnik povprečne plače ali 2700 evrov neto. Če z dežurstvi doseže bruto 10.000 evrov, torej le štirikratnik povprečne bruto plače, je to že eksces v naših krajih in povod za sramotilni članek proti zdravnikom, navaja sogovornik. »In potem se čudimo, kako to, da propada javno zdravstvo.« Makedonski kolega mu je razlagal, da smo na isti točki, kot so bili v Makedoniji pred več kot štirimi leti. Čedalje več zdravnikov je začelo odhajati iz javnega zdravstva in vlada je morala nekaj narediti. Da bi preprečila njihov pobeg, jim je postopoma zviševala plače na današnjo raven, se pravi do trikratnika povprečne neto plače.

Včeraj je bilo ponovljeno, da zdravnikom več denarja ne morejo ponuditi. Zdravniškim sindikatom je bilo zelo jasno povedano, da je ponudba, ki jo imajo na mizi, zadnja, je dejala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. »Vključevala ni niti pogoja storilnosti niti kakšnega drugega pogoja. V resnici pomeni samo višje plače. Upoštevati pa bi morali tudi situacijo, v kateri je država, in napoved reforme plačnega sistema, je poudarila. Vlada si v tem trenutku ni mogla privoščiti, da bi ponudila več,« je dejala.

Minister za zdravje je včeraj glede zdravnikov dejal, da še vedno vse sindikate vabi na podpis aneksa, ki bo sledil parafiranju. Kar morajo urediti glede zdravništva, bodo uredili v novem plačnem sistemu, je obljubil.

Sprejetju dogovora o plačah bo namreč sledil začetek pogajanj o novem plačnem stebru za zdravstvo, ta pa naj bi bil samo prvi od plačnih stebrov v reformiranem plačnem sistemu.

Vladno stran je parafa sporazuma spravila v dobro voljo. Minister Danijel Bešič Loredan jo razume kot velik korak za zdravstveno reformo, za umiritev razmer v zdravstvu in socialnem varstvu. Foto Blaž Samec

Spregledana skupina J

Poleg zdravniških pa se bodo plače za en do tri plačne razrede in aprila še za en plačni razred dvignile tudi določenim drugim zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu.

Vodja njihove pogajalske skupine, Ilešič Čujovičeva, je glede včerajšnje parafe dogovora dejala, da se jim je uspelo premakniti z mrtve točke vsaj pri nekaterih najakutnejših deloviščih in profilih. Odprto ostaja vprašanje še nekaterih drugih anomalij, predvsem v plačni skupini medicinskih sester in babic, zato vodja njihove pogajalske skupine dogovora ni podpisala. Tudi v skupini tehnikov so poskusili pogasiti napovedujoči se požar, nekaj pa je ostalo še za priho​​dnja pogajanja.

Za plačno skupino J so se dogovorili za formiranje posebnega vladnega projekta, ki bi prepoznal nevarnost predaje celotnih oddelkov zunanjim izvajalcem. Skupaj z vlado bodo določili kriterije, nato pa bo vlada še januarja določila projekt za skupino J.