Planet TV potrjuje: Novi urednik je Uroš Urbanija

Kot smo na Delu že razkrili, se je Planetu TV pridružil Uroš Urbanija, nekdanji direktor urada za komuniciranje v Janševi vladi in razrešeni direktor TV Slovenija. To so danes tudi potrdili in pojasnili, da bo namesto Mirka Mayerja opravljal funkcijo urednika informativnega programa in urejal tudi Planet 18.

»Vesel sem, da je Uroš sprejel naše vabilo in se nam pridružil. Prepričan sem, da bo skupaj s talentirano ekipo Planet 18 informativno oddajo vodil v nadaljnjo rast, saj gledalci želijo spremljati neodvisno, strokovno poročanje na način, ki jim je blizu,« ga je pozdravil Pavel Stantchev, izvršni direktor Planet TV.

Mayer bo odslej povsem ločen od uredništva, iz česar je mogoče sklepati, da so motivi za njegovo menjavo lahko – še posebej glede na kritike SDS – tudi politično motivirani. Postal je svetovalec madžarske medijske hiše TV2 Media Group.

Urbanija pa je bil, preden je postal direktor TV Slovenija in pred tem direktor urada za komuniciranje v Janševi vladi, urednik notranjepolitičnega uredništva in namestnik odgovornega urednika v Slovenski tiskovni agenciji, odgovorni urednik MMC RTVS in urednik informativne oddaje Danes na Planetu TV. Bil je tudi prvi odgovorni urednik Nove24TV.