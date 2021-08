Po dvanajstih letih je čas za nov korak naprej

V nadaljevanju preberite:

Tudi na dnevnem redu julijskega neformalnega zasedanje sveta EU za notranje zadeve, ki ga je vodil notranji minister Aleš Hojs, so med prioritetne teme slovenskega predsedstva na področju notranjih zadev poudarili krepitev schengenskega območja. »Tedaj smo odkrito podprli hrvaška prizadevanja,« poudarja minister. Predsednik republike Borut Pahor pa ocenjuje, da je kljub še vedno različnim stališčem Slovenije in Hrvaške problem meje rešen in da je ta določena. Tisto, kar ni rešeno, je demarkacija, in te ni mogoče opraviti brez dogovora obeh vlad, a to je veliko manjši problem od mejnega. Kaj menijo o ureditvi odprtih vprašanje med državama do konca mandata vlade Janeza Janše državljani? In komu bi to koristilo?