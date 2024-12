Po dveh letih še brez izdelanega sloga predsednikovanja

V nadaljevanju preberite:

Jutri mineva druga obletnica mandata predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki še vedno razvija svoj politični slog. Ta se razlikuje od predhodnikovega. Drugo leto mandata je zaznamovalo nadaljevanje hladnega odnosa s predsednikom vlade Robertom Golobom, ki se je razširil tudi v državni zbor.

»Vsekakor se slog predsednikovanja Nataše Pirc Musar razlikuje od sloga njenega predhodnika. Pravzaprav imamo opravka z več slogi predsednikovanja, saj se njen še ni ustalil in stabiliziral, ampak se še vedno razvija in definira,« politični slog prve predsednice države komentira politolog dr. Miro Haček s katedre za analizo politik in javno upravo na FDV.

Podobno meni nekdanji predsednik vlade dr. Miro Cerar, zdaj dekan pravne fakultete v Ljubljani: »Politični slog Nataše Pirc Musar se še vedno izgrajuje, videti pa je, da postaja vse bolj premišljen. V začetku se je določenih tem lotevala z ožjih zornih kotov, zdaj pa zadeve pogosteje obravnava bolj celostno, s čimer se bolj približuje temu, da želi nastopati kot predsednica vseh državljanov.«