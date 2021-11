V 55. letu starosti je po hudi bolezni umrla nekdanja evropska poslanka Patricija Šulin, so potrdili v SDS. Šulinova je bila v letih 2012 in 2013 poslanka SDS v državnem zboru, v mandatu od 2014 do 2019 pa poslanka v evropskem parlamentu.

Patricija Šulin je z družino živela v Novi Gorici in je bila od leta 2020 zaposlena na Mestni občini Nova Gorica kot podsekretarka za organizacijsko-premoženjske zadeve. Po izobrazbi je bila diplomirana organizatorka dela.

Njena politična pot se je začela leta 2006, ko je postala članica SDS. Leta 2010 je postala predsednica Mestnega odbora SDS Nova Gorica, na lokalnih volitvah istega leta pa je bila izvoljena za mestno svetnico v novogoriški občini.

V času druge vlade Janeza Janše je leta 2012 postala nadomestna poslanka, delovala je v odboru za finance in monetarno politiko, odboru za gospodarstvo in odboru za zdravstvo.

Leta 2014 je bila na listi SDS izvoljena za evropsko poslanko. V evropskem parlamentu je delovala v odboru za finance, kjer je bila podpredsednica, odboru za nadzor proračuna in v odboru za transport in turizem.