Po nesreči v Melaminu različni pogledi na razmere v podjetju

Po majski nesreči v kočevskem podjetju Melamin, ki je terjala sedem življenj, v javnost prihajajo opozorila, da se je vedelo za možnost katastrofe in da je sindikat večkrat zahteval ureditev razmer, pa tudi, da je bil odnos do zaposlenih po nesreči neprimeren. Vodstvo vse očitke zanika in napoveduje selitev proizvodnje, ki uporablja epiklorhidrin.

Nesreča se je zgodila 12. maja, in sicer pri pretakanju ene izmed surovin za proizvodnjo sintetičnih smol iz ISO bulk kontejnerja, naloženega na kamionu, v skladiščno cisterno z drugo nekompatibilno surovino oz. zaradi zamenjave epiklorhidrina in dietilentriamina.

Kot je v zapisu, te dni objavljenem na spletni strani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, izpostavila sekretarka Sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije (KNG) Slovenije Sonja Kos, je zgrožena nad dogodki v Melaminu.

»Za to nevarnost in možnost katastrofe so vsi vedeli pred nesrečo, v bistvu ves čas, odkar sta v podjetju prisotni ti dve kemikaliji. Sindikat v podjetju in tudi na dejavnosti je vodstvo večkrat opozarjal, zahteval ureditev zadev na način, da bodo možnosti napake in nesreče odpravljene ali vsaj bistveno manjše, predlagal pregled in posodobitev ocen tveganja na vseh področjih,« je poudarila.

Delodajalec sindikata po njenih besedah ni priznaval kot partnerja, »zato je vsa opozorila, priporočila, predloge in zahteve gladko ignoriral«.

Predsednik tamkajšnjega sindikata Nikola Sandič, ki je delal prav na pretakališču kemikalij, je za spletni portal N1 potrdil, da varnostni ukrepi niso bili zadostni. Med težavami je izpostavil tudi vse večji obseg dela, slabo obveščenost glede dobave surovin, nezadovoljstvo zaradi nizkih plač, težave z vozniki tovornjakov, ki se jim je mudilo in večkrat niso spoštovali osnovnih varnostnih protokolov, skrajševanje in poenostavljanje postopkov med epidemijo.

»Po nesreči so zadeve eskalirale,« trdi sindikalistka Kos. Takoj, ko so kriminalisti odšli s prizorišča, so posamezni zaposleni začeli dobivati SMS-sporočila, naj pridejo čistit prizorišče, čeprav so bili »čustveno prizadeti, prestrašeni in nezaupljivi«. Prav zato naj bi se obračali na Sandiča in sindikat dejavnosti, z obeh strani so nato pozivali k zagotavljanju varnih pogojev za zaposlene.

»Odziv nadrejenih je bil skrajno neprimeren in osoren, pospremljen z grožnjami in neprimernimi izjavami ...« je potek dogodkov opisala Kos.

So pa po njenih besedah začele po podjetju »krožiti pisne izjave v smislu, kako zaposleni popolnoma zaupajo vodstvu in podpirajo vse njihove poteze in odločitve, pod katerimi so posamezniki zbirali podpise zaposlenih v podporo vodstvu««.

Sindikalistko posebej čudi, da je bila po nesreči kljub kaotičnim razmeram izvedena konferenca sindikata, na kateri je bila na podlagi »povsem banalnih očitkov« izglasovana nezaupnica Sandiču. »Udar« je bil zrežiran, je prepričana.

V Melaminu vse očitke zavračajo. »V več kot 60-letni zgodovini delovanja podjetja se pred majskim izrednim dogodkom ni pripetila nobena podobna situacija. Zato so očitki o tem, da smo za možnost katastrofe vedeli pred izrednim dogodkom, popolnoma deplasirani,« so ostri. Kot so zatrdili za STA, so zavezani k zagotavljanju varnosti, za opravljanje storitev pa da imajo vso potrebno dokumentacijo.

Prav tako imajo vpeljan sistem prijave nevarnosti v okviru sistema obvladovanja varnosti. »Skladno s prijavami v sistem smo redno odpravljali nekatere manjše nepravilnosti. Po njihovi odpravi pa v sistem nihče od omenjenih delavcev, ki naj bi opozarjali na možnost katastrofe, ni podal nobene nove opombe, opozorila ali predlogov za izboljšanje,« so dodali.

V zvezi z neprimernimi SMS-sporočili so navedli, da so v komunikaciji z zaposlenimi nemudoma izrazili sočutje ob tragičnem dogodku in jih obvestili o organiziranosti delovnega procesa, predvsem z vidika zagotavljanja varnosti, ter poudarili, da so bili po dogodku dolžni poskrbeti za zmanjšanje dodatnih tveganj ali onesnaženja okolja, »kar so lahko izvajali le delavci, ki poznajo tako obrat kot tudi surovine«. Pri organizaciji in izvajanju varnostnih ukrepov so ves čas pomagale strokovne službe, so podčrtali.

Zadnja sindikalna konferenca je bila po njihovih besedah sklicana na pobudo zaposlenih zato, »ker so sindikalne aktivnosti zastale, zaposleni pa očitno niso več imeli zaupanja v prejšnje vodstvo«. Predstavniki sindikata v podjetju »so sicer do sedaj večkrat izrazili nezadovoljstvo nad delom KNG in njihovim odnosom do zaposlenih v Melaminu«.

Sicer pa so konec avgusta uspešno zaključili prvo fazo sanacije podjetja. Kot so pojasnili, si poleg odgovornosti do varovanja okolja prizadevajo ohraniti vseh 220 delovnih mest. Na obstoječi lokaciji trenutno obratuje približno 30 odstotkov proizvodnje, v mesecu oktobru pa jo na zagon 50-odstotne zmogljivosti.

»V luči zagotavljanja varnosti na obstoječi lokaciji ne nameravamo ponovno vzpostaviti dela proizvodnje, ki za svoje delovanje uporablja epiklorhidrin, zato smo na lokalni in državni ravni že začeli aktivnosti za selitev tega dela proizvodnje na novo lokacijo. Do konca leta 2023 bo tako po naših ocenah obratovalo med 70 in 80 odstotkov proizvodnje,« so opisali načrte.