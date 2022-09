Po odstopu Marte Kos se je podpora Nataši Pirc Musar zvišala

V nadaljevanju preberite:

Natašo Pirc Musar bi po zadnji javnomnenjski raziskavi inštituta Mediana za Delo, ki je bila izvedena po odstopu Marte Kos od namere po kandidaturi, v primerjavi s prejšnjo meritvijo volilo nekaj več vprašanih. Prav tako tudi Iva Vajgla in Vladimirja Prebiliča, ki pa ostajata daleč za vodilnima dvema kandidatoma – Natašo Pirc Musar in Anžetom Logarjem, ki pa se mu podpora ni spremenila.

A čeprav oba omenjena kandidata izstopata, je direktorica Mediane Janja Božič Marolt že ob odstopu Marte Kos poudarila, da je prav ta pokazatelj, da je edina stalnica sprememba. Preobrati so mogoči, vlaganje kandidatur pa mogoče še do 28. septembra. Še pet dni po tem, do 3. oktobra, pa kandidati soglasje h kandidaturi lahko umaknejo.

Nepomembno ne bo niti, komu od tistih, ki bodo nato dejansko kandidirali, bodo podporo še izrekle parlamentarne stranke.