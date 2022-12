Po Orbánu je Golob gostil Michela

V nadaljevanju preberite:

Po tem, ko se je v petek predsednik vlade Robert Golob prvič srečal z madžarskim predsednikom vlade Viktorjem Orbánom, predstavnikom manjšinskega aliberalnega tabora v EU, je danes gostil še predsednika evropskega sveta Charlesa Michela, glasnika liberalne večine v EU, kamor se prišteva tudi Golob s svojo stranko Gibanje Svoboda.

V ospredju pogovorov z visokim evropskim gostom so bili slovenski interesi na Zahodnem Balkanu in vprašanje reševanja posledic energetske krize, kjer si Golob prizadeva pustiti svoj pečat. Golob je po srečanju ponovil trdno podporo Slovenije, da Bosna in Hercegovina še letos dobi status kandidatke za članstvo v EU. Michel ga je pri tem vprašanju razočaral ter napovedal le razpravo pred in morda tudi na decembrskem vrhu voditeljev EU.