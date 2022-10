Glasovnice v Moskvo bo tokrat dostavil kurir

Z jutrišnjim dnem se začne predčasno glasovanje, direktor službe DVK Dušan Vučko je udeležbo na teh priporočal Ljubljančanom, ki bodo morali med odhodom na volišča prečkati traso ljubljanskega maratona. Ta bo namreč prav tako v nedeljo.

Volilna opravila sicer potekajo gladko, je na novinarski konferenci povedal predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob. Volilnim upravičencev s stalnim prebivališčem v tujini so gradivo posredovali že v prvi polovici septembra, iztekel se je tudi rok, do katerega se morajo prijaviti tisti, ki bodo na dan volitev v tujini in bi radi glasovali po pošti ali na konzularnem predstavništvu. Teh je tokrat bistveno manj kot pri volitvah v državni zbor, je dejal Golob; dobili so 589 vlog za glasovanje po pošti in 497 na predstavništvih.

Volitve bodo sicer potekale na 30 diplomatskih in konzularnih predstavništvih, tudi v Moskvi. To je tudi edino predstavništvo, kamor so glasovnice poslali prek kurirja. Po pošti bo sicer svoj glas poslalo nekaj manj kot 2400 volilnih upravičencev, pri tem je direktor Službe DVK Dušan Vučko opozoril na stavko sindikata poštnih delavcev v Veliki Britaniji, ki bo 20. in 25. oktobra, kar bi lahko otežilo dostavo glasov. Zato je volivce pozval, da pravočasno oddajo glasovnice.

Še nekaj volilnih datumov Drugi krog predsedniških volitev bo 13. novembra, teden zatem, torej 20. novembra, bodo občinske volitve. Kdaj bodo referendumi, še ni znano, najverjetnejša datuma pa sta 27. november ali 4. december, 4. decembra bo tudi drugi krog lokalnih volitev.

Veljajo priporočila NIJZ

Dušan Vučko, predsednik Državne volilne komisije FOTO: Jure Eržen/Delo

Glede covida-19 veljajo, kot je povedal Vučko, splošni ukrepi in priporočila, ki jih je sprejel Nacionalni inštitut za javno zdravje. »Odgovornost nosijo volivci, maske niso obvezne, razen v objektih, kjer so zdravstveni in socialnovarstveni zavodi,« je pojasnil Vučko. Posebna pravila pa veljajo za volitve na domu; tam morajo člani volilnih ekip nositi posebne zaščitne maske tipa FFP2 ali FFP3, predpisano je razkuževanje rok, tudi volivci naj bi uporabljali kirurške maske.

Nekaj več pozornosti prihodu na volišča bodo v nedeljo morali posvetiti Ljubljančani, saj bo ta dan tudi ljubljanski maraton. Organizator je po Golobovih besedah sicer poskrbel, da je dostop do 15 volišč, ki so na tem območju ali se ga vsaj dotikajo, čim bolj nemoten. Vučko pa je občane pozval, naj se pred odhodom vendarle pozanimajo, kdaj bo moten promet na njihovih ulicah, ter spomnil, da zapor cest ne bo do 8.45, maraton pa naj bi se končal ob 15. uri. To je pomembno predvsem za tiste, ki bodo šli na volišča z avtomobili, pešci težav ne bi smeli imeti.

Na volitvah bo svoj glas lahko oddalo okoli 1,6 milijona upravičencev, od tega 107.000 izseljencev, glasovali bodo na 3183 voliščih (999 rednih, 96 za predčasno glasovanje, 88 za glasovanje zunaj okrajev, t. i. omnia volišča). V volilnih odborih sodeluje 19.100 ljudi.

O volilni udeležbi Vučko ni želel špekulirati, je pa spomnil na podatka iz leta 2017, ko se je volitev za predsednika države v prvem krogu udeležilo dobrih 44 odstotkov volilnih upravičencev, v drugem pa 42 odstotkov.

Predvidena ocena stroškov za izvedbo letošnjih predsedniških volitev je približno 5,3 milijona evrov za prvi krog in približno 3,2 milijona za morebitni drugi krog. Za primerjavo: stroški volitev predsednika republike leta 2017 so znašali približno 5,23 milijona evrov, leta 2012 pa približno 5,33 milijona. Med razlogi za povišanje je Vučko omenil predvsem dražje poštne storitve, višje stroške tiska, distribucije, razvoza volilnega materiala ...