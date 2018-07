Po poti provopristopnikov na Triglav

Savica – Danes dopoldan so se izpred hiše Štefana Rožiča, enega od štirih srčnih mož, ki so se pred 240 leti prvi povzpeli na vrh slovenskega očaka, proti Triglavu po poteh prvopristopnikov odpravili pohodniki, ki bodo s tridnevnim pohodom zaznamovali pomembno obletnico. Izziv za pohod na Triglav iz doline je velik, je na začetku poti dejal Martin Šolar, pobudnik pohoda, sicer pa podpredsednik PZS, in dodal, da je bilo zanimanja za udeležbo na pohodu »ravno prav«. Kot je dejal njihov pohod velja tudi kot povabilo vsem za obisk Triglava in drugih vrhov v Julijcih.

Med pohodniki je bil tudi Erih Mihela iz Oplotnice, ki se je že 14-krat povzpel na Triglav. Tokratne odprave se je udeležil, ker se mu zdi pot prvopristopnikov zanimiva, ob tem, da se je na Triglav prvič odpravil iz doline. Dodal je, da že drugič zaključuje slovensko planinsko transverzalo in je dovolj dobro telesno pripravljen, da bo zmogel tridnevno hojo na Triglav in nazaj v dolino, kamor se bodo pohodniki vrnili v nedeljo.

Podoben pohod organizatorji praznovanj ob okrogli obletnici prvega vzpona na Triglav. načrtujejo še za konec avgusta.