Po povišici je s premestitvijo za Petro Grah Lazar prišla tudi nižja plača

Ko je Petra Grah Lazar oktobra lani postala v. d. direktorice Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), je takratni v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič vladi kaj hitro tudi predlagal, da se jo uvrsti v višji plačni razred. Vlada pa je predlog kajpada potrdila.

»Zaradi njenih strokovnih kvalitet in zahtevnosti nalog ter pomembnosti dela direktorja NPU,« so bili glavni razlogi, zaradi katerih se je Jurič odločil, da ji pripada višja plača. Iz vrst policije so sicer prihajala povsem drugačna opozorila, in sicer da ji gre očitati prav pomanjkanje strokovnosti, vrstili pa so se očitki o političnem imenovanju. Tudi zato, ker vodstvo policije ves čas išče vse mogoče obvode, da Grah Lazarjevo obdržijo in da se nezakonito razrešeni nekdanji direktor NPU Darko Muženič ne bi slučajno vrnil na stari položaj.

Začasna premestitev

Prejšnji teden se je razvedelo, da je Petra Grah Lazar na podlagi spremenjenega zakona o organiziranosti in delu v policiji čez noč postala direktorica NPU s polnimi pooblastili. Vendar ni bila imenovana, saj zaradi spremenjene zakonodaje ni več posebnih razpisnih pogojev za direktorsko mesto NPU, ampak je bila premeščena.

Grah Lazarjeva ima po novem uradniški naziv kriminalistični svetnik, zaposlena pa je kot kriminalistka v upravi kriminalistične policije.

Iz odločbe, ki so jo izdali 2. novembra, je razvidno, da so jo za obdobje od 13. novembra do 12. februarja začasno premestili na delovno mesto direktorja NPU, in sicer zaradi nemotenega opravljanja nalog policije.

Nevarna sprememba

Ker ni več imenovana na mesto direktorice, ampak je tam kot »običajna« kriminalistka, je padla tudi v nižji plačni razred, izhaja iz odločbe. Tako ni več v 53. plačnem razredu (osnovna bruto plača je bila 3385 evrov), ampak ji pripada 2782 evrov osnovne bruto plače. Z vsemi dodatki je nakazilo na bančni račun seveda višje. Iz razkritih dokumentov po naročilu notranjega ministra Aleša Hojsa je namreč razvidno, da je imela Grah Lazarjeva decembra lani 5584 evrov bruto plače.

Vodstvo policije zagovarja nov način izbire direktorja NPU, tako stroka kot oba sindikata pa opozarjata, da je to odmik od strokovnosti in izbire najboljšega kadra, saj na to mesto zdaj tako rekoč lahko imenujejo vsakogar, ki niti ni dovolj strokoven.

Za spremenjeni zakon pa Rok Cvetko, predsednik Policijskega sindikata Slovenije, opozarja, da to ni nevarno samo, če državo vodi sedanja oblast. »To je tako mamljiva sprememba zakona za povečanje vpliva politike v policiji, da se bo temu težko odrekla katerakoli oblast.«