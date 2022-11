Po rožnatem oktobru še modri movember

Po rekordni, kar 78-odstotni udeležbi slovenskih žensk v preventivnem programu za odkrivanje raka dojk Dora v letošnji prvi polovici leta so v novembru za preventivna opozorila pred rakom na prostati na vrsti moški. »Dej se preglej!« sporočajo iz društva OnkoMan vsem moškim po 50. letu. Prav ženske v tej starosti pa nagovarja tudi Dora.

Če se je rožnati oktober pri Slovenkah prijel kot mesec osveščanja o zgodnjem odkrivanju raku dojk, kampanjam o »movembru« kot »njihovem« preventivnem mesecu vsako leto bolj pozorno prisluhnejo tudi moški. Statistika je namreč neizprosna. Glede na to, da za rakom na prostati zboli vsak četrti moški po 50. letu, ta vrsta raka velja za najpogostejšega pri moških. Vsako leto ga odkrijejo pri 1600 moških, od katerih jih približno četrtina umre. Ker je v zgodnji fazi bolezen mogoče z veliko verjetnostjo popolnoma ozdraviti, je preventiva toliko pomembnejša.

Društvo OnkoMan opozarja moške, naj ne tvegajo, zato jih tudi poziva k prepoznavanju znakov raka na prostati, med katerimi so najpogostejši šibkejši curek pri uriniranju, pogostejše uriniranje in občutek zastajanja urina v mehurju in k uživanju manj živalskih maščob, k redni fizični aktivnosti in pregledovanju.

Movember je tu. FOTO: Shutterstock

V sklopu kampanje Dej se preglej! Bodo novembra po državi postavljali mlaje in tako osveščali moške o pomenu preventivnih pregledov. Ali kot pravi predsednik OnkoMana Matej Pečovnik: »Moškim po vsej Sloveniji želimo sporočiti, da znajo in zmorejo početi veliko stvari, ena izmed teh pa bi morala biti tudi ta, da poskrbijo zase – da poskrbijo za preventivne preglede prostate.«

Zaupanje v mamografijo raste

Presejalni mamografiji v programu Dora, s katero odkrivajo na dojko omejene rake, večinoma manjše od centimetra, pa že dobro zaupajo slovenske ženske. Po podatkih Državnega presejalnega programa za raka dojk je bila udeležba po posameznih regijah v letošnji polovici leta povsod več kot 75-odstotna. Najslabše se odzivajo Primorke - udeležba na koprski območni enoti zdravstvene zavarovalnice je 75-odstotna, najvišja pa je v enoti Ravne na Koroškem - kar 83,5-odstotna.

Presejalna mamografija do julija 2022. INFOGRAFIKA: Delo

Tudi v času epidemije covida-19 so v zadnjih dveh letih v vseh dvanajstih slovenskih regijah beležili več kot 70-odstoten odziv. Tolikšno udeležbo zahtevajo tudi evropske smernice presejalnih programov za doseganje ključnega cilja programa – to je znižanje umrljivosti žensk zaradi raka dojk za 25 do 30 odstotkov.

V Sloveniji za rakom dojk vsako leto zboli okoli 1.400 žensk, večina po 50. letu. Od začetka epidemije v 2020 do konca junija letos so ga odkrili pri več kot 1.500 ženskah.

Tudi za raka dojk velja, da je verjetnost ozdravitve toliko višja, kolikor prej ga odkrijejo.

V letu 2021 so raka po podatkih iz letnega poročila pri presejanju odkrili pri 668 ženskah, 395 v presejalno-diagnostičnem centru (PDC) Onkološkega inštituta Ljubljana in 273 v PDC UKC Maribor.