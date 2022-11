Po sedmih letih odpravljajo neustavnosti zakona o duševnem zdravju

V nadaljevanju preberite:

V štirih posebnih socialnovarstvenih zavodih in osmih domovih za starejše ima Slovenija verificirane varovane oddelke z 255 posteljami. To so zaprti oddelki, na katere so stanovalci praviloma nameščeni po sklepu sodišča. A zaradi prezasedenosti pokajo po šivih.

Zaradi nuje po varovanju vzamejo navedene ustanove tudi več bolnikov, kot imajo regularnih postelj, in nameščajo bolnike po hodnikih, v skupnih prostorih in celo v kopalnici. Na sprejem v varovano enoto čaka 511 oseb, največ, kar 124 v Ljubljani. Čakalna doba je do enega leta. Stanje prenapolnjenosti se vleče že vseskozi vsaj od leta 2015, ko je ustavno sodišče ugotovilo, da tem bolnikom ni zagotovljeno človeško dostojanstvo, ki sodi med osnovne človekove pravice. Zakon zato prinaša določbo za zagotovitev mreže varovanih oddelkov, ki bo zagotavljala 12 varovanih postelj na 30 tisoč prebivalcev. Obstoječim 12 varovanim oddelkom se bo tako pridružilo 30 novih varovanih oddelkov, skupaj bodo imeli približno 800 varovanih postelj.