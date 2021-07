Po slovenskih tirih zapeljalo šest novih flirtov

Udobna sedišča, klimatiziran prostor in wi-fi naredijo potovanje prijazno. FOTO: Aleš Stergar/Delo

Stranišče je prilagojeno tudi za ljudi z oviranostmi, v njem je previjalnica, nad umivalnikom je poleg tekočega mila in pipe tudi sušilnik za roke. FOTO: Aleš Stergar/Delo

Po opravljenih formalnostih je danes po slovenskih tirih elektrificiranih prog začelo voziti prvih šest garnitur novih, na Poljskem sestavljenih udobnih elektromotornih večsistemskih vlakov Flirt švicarske družbe Stadler.Do konca poletja pričakujejo v Slovenskih železnicah (SŽ) še pet garnitur, do konca leta pa 24 elektromotornih vlakov, od tega deset dvopodnih garnitur.SŽ so skupaj za 320 milijonov evrov brez DDV naročile pri Stadlerju skupaj 52 garnitur, 21 enopodnih, deset dvopodnih (nadstropnih) in 21 diezelskih enopodnih vlakov, od katerih jih pet že nekaj mesecev vozi po kamniški, dolenjski in kočevski progi.Na prvi uradni vožnji sta dve združeni vsaj napol polni garnituri peljali pod imenom Pohorje ekspres iz Hodoša v Koper. Vožnja z novimi vlaki, v katerih je 235 sedežev – deset jih je v prvem razredu – ter 184 sedišč in dosežejo največjo hitrost do 160 kilometrov na uro, je, kolikor dopuščajo slovenski tiri, udobna.Vtisi prvih potnikov so bili ugodni, vlaki so opremljeni z delujočim sistemom wi-fi, seveda so klimatizirani. V SŽ napovedujejo, da bodo nove garniture vozile v prometnih konicah v primestnem prometu in tam, kjer ni mogoče zagotavljati dodatnih zmogljivosti.