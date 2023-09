Po smrti dveh otrok odziv šele po zanimanju medijev

V nadaljevanju preberite:

Otroška srčna kirurgija spet vznemirja javnost. Po tem, ko sta sodelovanje prekinila dva kirurga, sta bila dva otroka julija na operacijo napotena v Izrael, a sta po posegu umrla. V UKC so o tem molčali, vse dokler niso začeli dobivati novinarskih vprašanj. Z dogajanjem se je včeraj na Pediatrični kliniki seznanil tudi premier Robert Golob.

Mnogi so si edini, da bi bil Golobov včerajšnji obisk povsem nepotreben, če bi v ljubljanskem kliničnem centru o smrti dveh otrok s kompleksno srčno napako v razmiku dveh dni obvestili javnost takoj, ko so zanje izvedeli. Sploh je bilo to pričakovati, ker so po odhodu kirurgov Romana Gebauerja in Mihe Weissa odgovorni iz UKC Ljubljana starše mirili, da program poteka nemoteno in da je vse v najlepšem redu. Novica o smrti bi jim ta opis resda skazila, a bi s tem dejanjem hkrati pokazali odkritost. Odločili so se za molk, ki pa je v programu zdravljenja prirojenih srčnih napak, ki je bil že neštetokrat na naslovnicah, spet prinesel več škode kot koristi.

Zdaj želijo vodilni z zunanjim strokovnim nadzorom ovreči dvome, da je bilo pri zdravljenju otrok, ki sta umrla v Izraelu, storjeno kar koli narobe. A sence, ki je padla nanje zaradi komunikacijskih zdrsov, se bo težko znebiti. Z novim vodjem programa Janezom Vodiškarjem so v UKC Ljubljana dobili novo priložnost, da staršem dokažejo, da so otroci v varnih rokah.