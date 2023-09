Premier Golob: Najprej bomo počakali na rezultate zunanjega nadzora

Predsednik vlade Robert Golob, ki opravlja funkcijo ministra za zdravje, je danes obiskal Pediatrično kliniko UKC Ljubljana. Ogledal si je prostore oddelka za kardiologijo in oddelka za intenzivno terapijo otrok ter se seznanil z razmerami na področju zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami, so sporočili iz njegovega kabineta.

UKC Ljubljana je namreč napovedal zunanji strokovni nadzor, potem ko sta med zdravljenjem v Izraelu poleti umrla otroka, ki so ju poslali tja zaradi težke oblike prirojene srčne napake. Pediatrija se že lep čas spoprijema s pomanjkanjem otroških srčnih kirurgov; spomladi je sodelovanje z UKC prekinil češki otroški srčni kirurg Roman Gebauer, kmalu je dal odpoved tudi kirurg Miha Weiss, zaradi česar je v kliničnem centru ostal en sam otroški srčni kirurg, Igor Šehić.

Septembra je vodenje s Centrom za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami v UKC prevzel Janez Vodiškar, tako v največji zdravstveni ustanovi v državi delujeta dva otroška srčna kirurga. To je po oceni vodstva dovolj, da ne bo potrebno napotovanje otrok v tujino, razen v redkejših primerih zahtevnejših posegov, denimo pri otrocih z zelo redkimi in kompleksnimi srčnimi napakami. Te bodo zdravile partnerske bolnišnice, med njimi tudi klinika v Stuttgartu, kjer je zaposlen Vodiškar, pa tudi center v Münchnu.

Septembra je vodenje s Centrom za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami v UKC prevzel Janez Vodiškar. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kot je poudaril generalni direktor UKC Marko Jug, so hoteli predsedniku vlade transparentno pokazati, kako napredujejo po izjemno težki poti. »Delamo velike korake, vendar je pot dolga in naporna, zato potrebujemo podporo.«

Po besedah strokovnega direktorja pediatrične klinike Marka Pokorna je prišel premier Golob na vizito. Na pediatrični kliniki je obiskal otroke in starše ter se srečal s predstavnico društva staršev otrok s prirojeno srčno napako. Pri tem so se zavezali h krepitvi sodelovanja in zaupanja med stroko in starši malih bolnikov.

Robert Golob je najprej izrazil sožalje svojcem otrok, ki sta umrla zaradi prirojene srčne napake. »Ko pride človek na pediatrično kliniko, je vedno najprej pretresen, ko vidi intubirane otroke in starše ob njih, a dobi tudi žarek upanja, ko se pogovarja z otroki, osebjem in starši. Današnji obisk je bil namenjen ravno temu, da se pogovorimo, začutimo, s kakšnim upanjem vstopajo starši in otroci v kliniko in kakšne so razmere za delo.«

Pogovori so tekli tudi o tem, kako lahko ministrstvo in vlada pomagata kliniki, da bi pridobili osebje, da bi se prepoznalo njihovo strokovno delo in kako lahko kot vlada okrepijo slovenski javni zdravstveni sistem.

Javni zdravstveni sistemi so povsod izpostavljeni hudim izzivom, je dejal Golob. »To ni izgovor, to pomeni, da moramo delati še toliko bolj trdo. Dajem zavezo, da vlada tega ni pozabila, in napovedujem, da bo do konca meseca znano ime novega ministra in bodo šli ukrepi v izvajanje takoj na začetku njegovega mandata.«

Nadzor bodo izvedli neodvisni strokovnjaki, ki ne sodelujejo z UKC, je poudaril Pokorn. FOTO: Blaž Samec/Delo

Povedal je, da je bil glede zdravljenja omenjenih otrok sprožen zunanji nadzor, in dokler ne bo rezultatov, se ne bodo opredeljevali o tem, ali bi sprožali kakršne koli ukrepe. Nadzor bodo izvedli neodvisni strokovnjaki, ki ne sodelujejo z UKC in niso udeleženi v obravnavo, je poudaril Pokorn. »Sprožen je bil, da se ovrže kakršnakoli senca dvoma, da je bilo pri zdravljenju teh dveh otrok storjeno kar koli narobe.«

Vodiškar je dejal, da ni bil vključen v zdravljenje omenjenih otrok, saj se je takrat šele dogovarjal za sodelovanje s centrom. »Veliko težav verjetno izvira iz dejstva, da je slovenski center majhen, zato je težko dobiti neko ekspertizo. To sproža veliko vprašanj pri starših in pri zdravnikih in je komunikacija zaradi tega včasih zelo težka.« Sam sicer večjih težav pri tem ne vidi, treba pa je, kot je poudaril, vzpostaviti boljšo povezavo s partnerskim centrom. To so tudi naredili in se odločili za stalna partnerja, to sta center v Münchnu in klinika v Stuttgartu. Ko bo to v celoti steklo, bo sodelovanje lažje, je dodal.

Poudaril je, da je zdravljenje otrok s prirojeno srčno napako izredno kompleksno, in ocenil, da ekipa v centru kljub vsemu dobro deluje.