Kirurg Miha Weiss je podal odpoved delovnega razmerja

Odziv Društva Viljem Julijan na razmere na otroški srčni kirurgiji v UKC Ljubljana



Danes smo izvedeli, da je na programu otroške srčne kirurgije v UKC Ljubljana dal odpoved še kirurg Miha Weiss. To je že drugi odhod otroškega srčnega kirurga iz UKC Ljubljana v zgolj dveh mesecih.

V Društvu Viljem Julijan smo ob tej novici šokirani in izjemno zaskrbljeni. Sprašujemo se, ali je za otroke s prirojenimi srčnimi napakami v Sloveniji sploh še ustrezno poskrbljeno. Menimo, da bi morali na UKC Ljubljana že z odhodom vrhunskega češkega otroškega srčnega kirurga Romana Gebauerja zazvoniti vsi zvonci in bi morali odgovorne spodbuditi k aktivnemu ukrepanju ter ureditvi razmer na otroški srčni kirurgiji, ki več kot očitno nikakor niso v redu. Zdaj pa bi morali z odhodom dr. Weissa zvoniti že alarmi. Skrbi pa nas, če so odgovorni v UKC Ljubljana glede na dogajanje v zadnjih dveh mesecih in odhoda dveh najboljših kirurgov dejansko sposobni prepoznati problematiko in urediti situacijo ter zagotoviti ustrezno delovanje programa otroške srčne kirurgije. Najbolj pa nas seveda skrbi za otroke s prirojenimi srčnimi napakami, ki so izjemno ranljiva in življenjsko ogrožena skupina bolnikov.

Ob tem ponovno podajamo naš apel vodstvu UKC Ljubljana, da nemudoma in v najkrajšem možnem času končno prepozna, da razmere v programu otroške srčne kirurgije očitno niso ustrezne in da tokrat končno naredi resnično vse v svoji moči, da najde ustrezno rešitev, da bo lahko program otroške srčne kirurgije ustrezno nemoteno potekal in da bodo vsi slovenski otroci s prirojenimi srčnimi napakami dobili ustrezno in pravočasno zdravstveno oskrbo in obravnavo. V Društvu Viljem Julijan si pri tem želimo, da bi imeli na UKC Ljubljana ustrezen strokovno in izvedbeno celostni program otroške srčne kirurgije, ki bi ustrezne operacije in posege zagotavljal vsem otrokom s prirojenimi srčnimi napakami, in da otroci na operacije ne bi več hodili v tujino, razen v najbolj izjemnih primerih. Verjamemo, da bi moral biti takšen multidisciplinaren program otroške srčne kirurgije v našem nacionalnem interesu in da bi morali imeti za to poseben center, kot so strokovnjaki že večkrat opozorili. Globoko smo razočarani nad tem, da so razmere v UKC Ljubljana očitno tako neustrezne in tako slabe, da sta v kratkem času sodelovanje prekinila že kar dva kirurga.

Prirojene srčne napake so redke bolezni in v Sloveniji se vsako leto rodi okrog 140 otrok s prirojeno srčno napako, pri tem jih ima slaba polovica težjo srčno napako in potrebujejo operacijo v prvem letu življenja. Med temi jih ima okrog 20 do 25 kritično srčno napako, ki zahteva kirurški poseg že v prvih 28 dneh življenja. Nedopustno je, da ne bi bilo ustrezno poskrbljeno za tako ranljivo skupino otrok, ki imajo življenjsko ogrožajoča in življenjsko kritična zdravstvena stanja.

Zato resnično z vso mero odločnosti pozivamo vodstvo UKC Ljubljana, da nemudoma reši nastalo situacijo, hkrati pa se zavezujemo temu, da se bomo v našem društvu borili, da se v Sloveniji ustanovi ustrezen center otroške srčne kirurgije, ki bo imel vse potrebne strokovne kapacitete za obravnavo vseh otroških pacientov.