Po stroških najtežja komisija Tamare Vonta

V državnem zboru so v tem mandatu doslej ustanovili pet preiskovalnih komisij, ki za pomoč pri svojem delu lahko najamejo tudi zunanje sodelavce, in to možnost tudi s pridom izrabljajo. Tri preiskovalne komisije vodijo predsedniki iz vrst največje koalicijske stranke, dve pa poslanki SDS. Skupaj so zunanjim sodelavcem, ki so si jih izbrali za pomoč, doslej plačali kar 269.470 evrov. Katera komisija pa nas je v tem mandatu stala največ?

Z več kot 144.000 evri plačil zunanjim sodelavcem nesporno vodi komisija, ki ji predseduje Tamara Vonta (Gibanje Svoboda). Vodenje je prevzela od iz stranke izključene kolegice Mojce Pašek Šetinc, ki je v enem javnih nastopov prostodušno priznala, da so komisijo o domnevno nezakonitem financiranju političnih strank in strankarske propagande v nekaterih medijih pred državnozborskimi volitvami leta 2022 ustanovili za obračun s SDS Janeza Janše. Kakšno porabo imajo druge komisije?