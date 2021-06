Po zaprtju gostiln so vinarji zavladali trgovskim policam

V nadaljevanju preberite:

Tatjana Puklavec, ki živi in dela pretežno na Nizozemskem, običajno v domovino svojih staršev prihaja vsakih štiri do šest tednov, zaradi epidemije pa je v Sloveniji ni bilo že 14 mesecev in priznava, da je zelo pogrešala deželo, v kateri se pridela velika večina vina, ki ga ona in njeni kolegi prodajajo v 14 držav. Hčerka Vladimirja Puklavca, ki je stalnica na lestvici sto najbogatejših Slovencev in je lastnik vinarije, z Nizozemske obvladuje vse izvozne trge, razen balkanskih.