Pobuda, da upokojenci ne bi plačevali prispevka za dolgotrajno oskrbo, ni uspela

V nadaljevanju preberite:

Do določil, da bo država od prihodnjega poletja vsem z dohodki pobrala delež za dolgotrajno oskrbo, imajo že od uveljavitve številne skupine pomisleke. Za novi steber socialnega zavarovanja bodo zaposleni in delodajalci morali prispevati po en odstotek bruto, samostojni podjetniki in kmetje po dva odstotka bruto, upokojenci pa odstotek od neto pokojnine.

V upokojenskih organizacijah nasprotujejo izdatku iz neto zneska, to vidijo kot neenakopravno obravnavo in napovedujejo izpodbijanje pred ustavnim sodiščem, če vlada tega ne bo spremenila.