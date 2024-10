Oskrbovalke opravljajo delo pod minimalno plačo

V nadaljevanju preberite:

V mestni občini Krško so ob letošnjem svetovnem dnevu starejših organizirali okroglo mizo, na kateri so izmenjali izkušnje s skrbjo za starejše in predlagali rešitve, s katerimi bi sedanje storitve še izboljšali. Razpravljavci so izpostavili pomen medgeneracijske solidarnosti, kakovostne oskrbe in razvoja novih pristopov za zagotavljanje dostojnega in kakovostnega življenja starejših občanov.

Carmen Rajer, strokovna sodelavka za področje dolgotrajne oskrbe na Centru za socialno delo Posavje, je povedala, da imajo v Posavju 47 družinskih članov, ki zagotavljajo 24-urno oskrbo za svoje najbližje in prejemajo za to delno plačilo za izgubljeni dohodek. Večina oskrbovancev potrebuje dodatno pomoč, kot je pomoč na domu, ki v občinah Krško in Kostanjevica na Krki deluje že 33 let. Trenutno jo izvaja 25 socialnih oskrbovalk, ki so septembra dnevno oskrbele 194 posameznikov, skupno število vseh oskrbovancev v letošnjem letu pa je 262.

»Oskrbovalke pogosto delajo v težkih delovnih razmerah, njihovo delo je odvisno od opravljenih efektivnih ur, srečujemo se s starajočim se kadrom, že več let čakamo na prenovo plač, novi zaposleni v tem trenutku z veljavno zakonodajo to delo opravljajo pod minimalno plačo,« je izpostavila Rajerjeva. Omenila je projekt Most, ki ga pod okriljem občine Krško izvaja Center za socialno delo Posavje in v katerega je letos vključenih skupno 72 ljudi. Izzivi, s katerimi se srečujejo na tem področju, so projektne zaposlitve in pomanjkanje kadra, še posebej na področju zdravstvene nege.