Pobuda za prepoved stranke tudi SD in Levici

Ustavno sodišče je po tem, ko je ViIi Kovačič nanj naslovil pobudo za prepoved SD in Levice, to ta teden poslalo strankama v možnost odgovora. Generalni sekretar ustavnega sodišča Sebastian Nerad nam je pojasnil, da v tej zadevi ustavno sodišče še ni sprejelo nobene odločitve. Preberite še, kakšno je mnenje strank o tej temi in kaj pravijo pravni strokovnjaki.