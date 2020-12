Počivalšek: Poziva k zaprtju gospodarstva ne morem podpreti

Na strateški ravni v slepi ulici

​Okužena skoraj polovica delovno aktivnega prebivalstva?

se bopo ponovni izvolitvi za predsednika Desusa glede nadaljnjih potez stranke in razmer v koaliciji danes sestal s prvakom SMCSrečanje pričakujejo v smislu tipanja nove politične kombinatorike, medtem pa je gospodarski minister že pred srečanjem javno v tvitu in zapisu na portalu lastnega ministrstva odgovoril zdravstvenemu ministruiz Desusove kvote, ki je včeraj zaradi neučinkovitosti omejevalnih ukrepov nakazal celo možnost odstopa. Gospodarskemu kolegu je poslal poziv, češ da ne vidi luči na koncu predora. Pričakuje popolno zaprtje nenujnih gospodarskih dejavnosti za dva tedna.»Poziva k zaprtju gospodarskih dejavnosti ne morem podpreti. Doslej smo spoštovali vse predloge, tudi javno smo jih zagovarjali, vendar z njimi žal ne dosegamo pričakovanih rezultatov. Zato predlagam korenito spremembo strategije in podpiram zahteve gospodarstva,« je danes tvitnil Počivalšek.»Epidemija se je razvila v psihološko krizo zaupanja, zato je nujna sprememba vladne strategije. Zmoremo boljše za zdravje in gospodarstvo,« je dodal v naslednjem tvitu nekaj zatem. »Razumem in spoštujem dejstvo, da je zdravstveni sistem na robu zmogljivosti, vendar glede na razvoj dogodkov ugotavljam, da z našo strategijo zajezitve epidemije ne dosegamo pričakovanih rezultatov,« so njegove besede v besedilu, dostopnem na portalu gospodarskega ministrstva. »Imamo stroge ukrepe in najdaljši lockdown v regiji, pa nam kljub temu števila okuženih nikakor ne uspe znižati, kot bi si vsi skupaj želeli.«»Enostavno si moramo priznati, da smo na strateški ravni v slepi ulici,« še piše v besedilu. Na ministrstvu predlagajo, da za vsako dejavnost zdravstvena stroka predpiše stroge pogoje izvajanja, ki bodo preprečili širjenje okužb. Nato naj se vse razpoložljive inšpekcijske službe usmerijo v strog nadzor njihovega spoštovanja in strogo kaznovanje morebitnih kršitev. Poleg tega je nujna maksimalna pospešitev izvajanja hitrih testov, s čimer zamujamo. Nujno je tudi preveriti, ali je mogoče narediti kak napredek pri hitrem izdajanju karantenskih odločb in bolniškega staleža, da evidentirano okužene takoj osamimo.Ministra ostajata vsak pri svojem, strinjata pa se glede tega, da so vladni ukrepi neučinkoviti. Spomnimo, Gantar je Počivalšku zaradi aktualne epidemiološke situacije včeraj posredoval poziv k zaustavitvi oziroma zaprtju gospodarskih dejavnosti. O nadaljnjih potezah naj bi v vladi odločali jutri, in ne ob četrtkih kot običajno.»Spoštovani kolega, kljub sprejetju dodatnih ukrepov z namenom zajezitve širjenja nalezljive bolezni covid-19 ugotavljamo, da se epidemiološka situacija ne izboljšuje dovolj hitro, posledično se nadaljuje tudi izjemno kritična obremenjenost slovenskega zdravstvenega sistema. Število hospitaliziranih pacientov narašča, izjemno visoko je še vedno tudi število pacientov s covidom-19, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje. Ni mogoče prezreti izjemno visokih številk, ki govorijo o posameznikih, ki so boj s covidom-19 izgubili,« je med drugim v pozivu zapisal.Gantar se je že odzval tudi na današnje Počivalškove tvite. Seveda s tviti. Nujno je, da karseda omejimo stike tudi na področju gospodarstva, je med drugim ponovil.»Zadnjo odločitev o ukrepih ima vlada, kjer bomo morali skrbno pretehtati med predlogi ministrstva za zdravje za ohranitev zdravja, življenja državljanov ter predlogi ministrstva za gospodarstvo za (prehitro) odprtje gospodarskih dejavnosti, s katerimi lahko povzročimo popoln kolaps zdravstvenega sistema,« je še tvitnil.