»Počivalškovo opravičilo je bilo na mestu«

»Razmere so težke za vso dejavnost, še posebej za industrijo srečanj, ki ne deluje skoraj eno leto oziroma v zelo omejenem obsegu, zato to težko razumemo,« je dejal Jure Jezeršek, poslovni direktor družinskega gostinskega podjetja Jezeršek. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki se je na delovnem sestanku s predstavniki ormoških in ljutomerskih obrtnikov zadržal tudi v enem od gostišč, se je za to opravičil.



»Zaradi obiska Taverne se opravičujem celotni slovenski javnosti, še posebej pa gostincem. Čeprav je bil sestanek zakonit, utemeljen in zelo koristen, je bilo to v teh težkih časih tudi nepremišljena poteza,« je danes na facebooku zapisal Počivalšek. Med vladnimi ukrepi za omejitev širjenja okužb z novim koronavirusom še vedno med drugim velja, da je prepovedano obratovanje gostišč.

Težava je, da ni načrta za odpiranje

»Ministrovo opravičilo je edino na mestu, čeprav verjamem, da je imel dobre namene in da je šlo za koristen sestanek. Dejstvo pa je, da to ni bilo prav,« je prepričan Jezeršek. In nadaljuje: »Razumemo, zakaj moramo biti zaprti, nas pa skrbi, ker ni nobenega načrta, kdaj in pod katerimi pogoji nas odpreti. Najhuje bi bilo, da nas na hitro odprejo in čez 14 dni spet zaprejo! Videli smo, kako je bilo s šolniki in potem še s trgovci!«



V gostinskem podjetju Jezeršek so imeli lani 70 odstotkov izpada prihodkov, nekaj so poskušali reševati z dostavami na dom in omejenimi pogostitvami na športnih dogodkih. V letošnji prvi polovici leta, se bojijo, se bo izpad najverjetneje še kar nadaljeval. »Zaskrbljeni smo tudi zaradi bega možganov v druge panoge, saj sposobnih kadrov zgolj z obljubami in prepričevanjem – 'saj bo' – ne moremo zadržati,« meni.

Zbornica: Ali delno odprtje ali več pomoči

»Nimamo posebnega komentarja, naši napori so usmerjeni predvsem v dve smeri: poskušamo doseči odprtje posameznih segmentov turizma, predvsem tistega dela, ki lahko poteka na prostem, na gostinskih terasah. Če pa to ne bo mogoče, se zavzemamo za povečanje pomoči podjetjem, ki morajo zaradi zaščitnih epidemioloških ukrepov ostati zaprta,« meni Fedja Pobegajlo, direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije. Po njegovih besedah za zdaj še nič ne kaže, da bi lahko začeli odpirati, zato bodo na predstavnike vlade naslovili novo pobudo.