Pogovarjamo se o idealih, prevladuje pa prigrabizacija

Slovenija je že dobra dva meseca brez ministra za zdravje, čeprav je prioriteta te vlade zdravstvo. Zdajšnji v. d. ministra, premier, naj bi novo ime predlagal oktobra, vendar glede preigravanj okoli infektologa, ki se je sam ponudil za ministra, zadeva spet ni videti čista, meni

Medtem ko se išče minister za zdravje, se znotraj zdravstvenega sistema dogaja lastninsko preoblikovanje zdravstvene zavarovalnice Vzajemna. Če še drži načrt, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukine, je poslanstvo Vzajemne, ki financira to zavarovanje, pod vprašajem, in je na mizi vprašanje spremembe statusa Vzajemne, je dejal Žerdin.

Ta zavarovalnica je »zadružna«, lastniki in upravljavci so vsi zavarovanci, kar pa na koncu dneva pomeni, da zavarovalnico upravlja tisti, ki se bolje organizira, da prevzame vzvode vpliva in moči, je spomnil Žerdin. V primeru Vzajemne je to Štajerska gospodarska zbornica.

Poslanci so danes prvič obravnavali predlog zakona, ki bi Vzajemno preoblikoval v delniško družbo, s čimer bi lastniki Vzajemne postali njeni zavarovanci, Štajerska gospodarska zbornica pa bi s tem izgubila oblast. Šokantno po besedah Markeša je, da noveli zakona, ki jo je predlagala vlada (ministrstvo za finance), nasprotujejo v koalicijski SD. V koaliciji po njegovih besedah prihaja do lobijskega loma.

K nam vdirajo vzorci iz popolnoma druge politične kulture, in to v interesu hitrih zaslužkov kapitala, hkrati pa z garancijami monopola, ki ga daje država, je dejal Markeš. »Radi se pogovarjamo o idejah in idealih, spregledujemo pa, da imamo močvirje, v katerem je ime igre prigrabizacija.«