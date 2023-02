Poklicni gasilci so nezadovoljni z odzivom vlade

Poklicni gasilci so pred poslopjem vlade ob 11. uri pripravili protestni shod. Sindikat poklicnega gasilstva ga je napovedal pred slabim tednom, na njem pa poklicni gasilci, ki jih je okrog tisoč, od teh 800 v javnih poklicnih gasilskih enotah, zahtevajo odpravo krivičnih plačnih nesorazmerij in pošteno vrednotenje svojega dela.

Zbrane pred vladnim poslopjem je uvodoma nagovoril generalni sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc. »Jezni smo na politične veljake, ki se že več kot leto in pol delajo norca iz nas. Zato smo se danes zbrali, ker imamo dovolj takega odnosa do nas. Zbrali smo se pred vlado, kjer so tisti, ki odločajo o naših usodah, odločajo o usodah javnih uslužbencev in gasilcev, da jim povemo, kar jim jim gre, v kakšnem položaju smo in da v takšnem položaju ne želimo več biti,« je dejal.

Tudi bivši predsednik sindikata, zdaj upokojeni poklicni gasilec Aleksander Ogrizek, je razočaran nad delom vlade. Kot je dejal, jo gasilci zanimajo samo takrat, ko jih potrebuje. »Da ima gasilec, ki pride k nam, minimalno plačo, je sramota,« je dejal v nagovoru in opozoril, da si mladi gasilec ob takih pogojih ne more začeti ustvarjati življenja. Vlado je pozval, naj predstavnike sindikatov takoj sprejme na pogajanja.

Gasilci so svoje nezadovoljstvo izrazili s številnimi transparenti z napisi Pogoreli bolj kot kras in Glavo v ogenj tiščimo, od vlade pa le v brco v rit dobimo. Na shodu jih je spremljala tudi maketa gasilskega avtomobila s fotografijami premierja Roberta Goloba, ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, obrambnega ministra Marjana Šarca in njegovega državnega sekretarja Rudija Medveda.

Protest poklicnih gasilcev. FOTO: Črt Piksi

Kot je pred tednom še dejal generalni sekretar sindikata David Švarc, poklicni gasilci od vlade pričakujejo enako obravnavo, odpravo plačnih nesorazmerij, uvrstitev gasilcev v delu primerne plačne razrede in da se hkrati pogajajo tudi o prenovi plačnega sistema.

Vlada jih ne obravnava enakopravno, so prepričani, ker so po tistem, ko je vlada dvignila plače nekaterim drugim skupinam v javnem sektorju in napovedala za 600 evrov dodatka sodnikom, tudi poklicni gasilci zahtevali dvig plač za osem plačnih razredov. A na vladi jih ne vidijo in ne slišijo, ugotavlja Švarc.

Glede na novo plačno lestvico, ki naj bi bila uveljavljena januarja 2024, se delovno mesto poklicnega gasilca, ki je trenutno na 24. mestu plačilne lestvice, nahaja na šestem mestu od 67 razredov. Delovna mesta, ki so na obstoječi plačni lestvici uvrščena od 12. do 23. plačnega razreda, bi po novem uvrstili v prvih pet plačnih razredov, kar pomeni, da bi se gasilci znašli v spodnji desetini vrednotenja delovnih mest.

Tudi z zamrznitvijo napredovanj in delovne uspešnosti se poklicni gasilci ne strinjajo. Po vladnem predlogu o prenovi plačnega sistema sodeč bi morali na napredovanja in na odpravo plačnih nesorazmerij čakati do leta 2026. V tem času bi bila vsa napredovanja zamrznjena.

Vsak do besede

Na današnjem shodu je imel sleherni poklicni gasilec priložnost, da svoje nezadovoljstvo nad odločitvami vlade, ministrstva za obrambo in ministrstva za javno upravo – tistim torej, ki odločajo o njihovem statusu in plačah, izrazi osebno. Poklicni gasilci imajo tudi polno podporo svojih nepoklicnih kolegov, ki jih na tokratni protestni shod niso vabili. »Tudi zato, ker si ne želimo očitkov, da bi, ko govorimo o plačah, kogar koli izrabljali,« je pojasnil Švarc.