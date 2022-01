Od srede med izjeme od karantene zaposleni v sociali, zdravstvu in šolstvu

Karantene ob vstopu v državo od danes ni več mogoče predčasno prekiniti z negativnim izvidom PCR-testiranja na okužbo z novim koronavirusom. Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, bo v karanteni morala ostati polnih sedem dni.

Že od preteklega tedna pa so se pričakovale spremembe pravil odrejanja karantene ob stiku z okuženo osebo, ki bodo začele veljati sredi tedna. Od 10. januarja sicer izjeme karantene na domu veljajo za vse, ki so prejeli poživitveni odmerek, tiste, ki so bolezen preboleli pred 10 dnevi, obenem pa od tega ni preteklo več kot 45 dni, in za vse tiste, ki so bili polno cepljeni in obenem covid-19 tudi prejeli.

»Od srede dalje bodo osebe, zaposlene v zdravstvu, sociali, vzgoji in izobraževanju spadale med izjeme v karantenah, če so bile rizičnem kontaktu, testirati pa se bodo morale vsakodnevno, in sicer sedem dni zapored (s hitrim antigenskom pri delodajalcu ali hitrem testu pri izvajalcih). Obenem morajo uporabljati FFP2 masko, v primeru tesnega stika, ki je okužen izven procesa delovnega mesta, pa morajo o tem obvestiti delodajalca,« je povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Spremembe pri odrejanju karanten so bile sprejete na podlagi novih spoznanj stroke o omikronu. S tem zagotavljamo, da najpomembnejši deli, s čimer mislim na šole, in najbolj vitalni, najbolj ranljivi deli družbe kar se da nemoteno delujejo: to sta zdravstvo in socialo. Obenem s tem pomagamo tudi drugih segmentom družbe, da bodo normalno delovali oz. gospodarstvu: s tem namreč ne bo le manj karanten, ampak tudi manj uveljavljanj višje sile zaradi uveljavljanja varstva otroka ob karanteni. Izjeme od karantene, sprejete 10. januarja, pa so superiorne zdajšnjim spremembah.

Izjava za medije o spremembah pri odrejanju karanten ministra za zdravje Janeza Poklukarja in predstojnika Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Maria Fafangla:

Izjeme so tudi učenci, dijaki in študentje, ki so bile v rizičnem stiku z nekom, ki se je okužil pri pouku oz. v vrtcu. Enako se bodo ti sedem dni zapored samotestirali s hitrimi antigenskimi testi v šolah. Cel razred bo šel v karanteno, če bo okuženih 30 odstotkov razreda v obdobju 14 dni. Enak protokol velja za predšolske otroke, le da zanje samotestiranje ni predpisano. Karanten, odrejenih pred sredo, se ne preklicuje. Kot je dodal Pokluklar, dodatna sproščanja zaradi velikega števila okuženih in stanja v bolnišnicah (v bolnišnicah danes zdravijo 566 covidnih bolnikov, 158 na intenzivni negi) niso mogoča. Tveganje za dodatno sproščanje karanten bi bilo v tej fazi epidemije pretvegano. Poleg cepljenja je pozval državljane, da se tisti iz rizičnih skupin obrnejo na družinske zdravnike, s katerimi bodo govorili o prejemu enega od možnih zdravil. V naslednjih dneh v Slovenijo dobimo še sotrovimab, s katerim lahko, poleg drugih zdravil, zmanjšamo možnost za sprejem v bolnišnico oz. za težji potek bolezni. S tem pa tudi razbremenimo zdravstvo.

Na teden več kot 40 tisoč karanten

Mario Fafangel. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

»Epidemiološka situacija ostaja resna tako pri nas, kot v Evropi. Ne moremo dopustiti, da se omikron nekontrolirano širi. Obvladovanje širjenja je v tem trenutku še vedno zelo pomembno. Samo epidemiološka stroka na teden izda več kot 40 tisoč karanten,« je povedal Mario Fafangel. Del kritične infrastrukture bo po novem izjema od karantene, mi pa smo predlagali nekaj dodatnih pristopov, da bi to tveganje še vedno obvladovali, in sicer dnevno samotestiranje na delovnem mestu ter nošnja FFP2 maske za čas predvidene karantene, je pojasnil Fafangel.

Ob tem je dejal, da je karantena grob ukrep, ampak v tem trenutku ključen, obenem pa je pomembno, da se zagotovi delovanje kritične infrastrukture, med drugim prav zdravstva. Dalje je, tako Fafangel, nujno, da se v šolah zagotavlja varno okolje (kar se je že doslej z mehurčki, samotestiranjem in prezračevanjem), zdaj pa so ta sistem še nadgradili. Ko se v razredu potrdi okužena oseba, gre ta v izolacijo oz. karanteno, cel razred pa se namesto 3-krat tedensko testira vsak dan, in sicer sedem dni zapored. V kolikor v obdobju 14 dni število okuženih preseže 30 odstotkov, pa gre v karanteno celoten razred. Testirajo se vsi učenci, tako polno cepljeni kot necepljeni. Otroci še lahko naprej nosijo kirurške zaščitne maske, medtem ko morajo učenci oz. zaposleni v tem primeru nositi maske FFP2. Otroci oz. učenci in dijaki bodo odslej mesečno namesto 15 testov upravičeni do 20 testov za samotestiranje.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Glede obremenitve kapacitet zaradi testiranja, pa sta Poklukar in Fafangel dejala, da se trudijo, da bi PCR test ostal zlati standad za potrjevanje okužbe. To bo sicer odvisno od poteka epidemije in števila okuženih. Naredili bodo vse, da bomo prepoznali okužene, da se bodo ti lahko izolirali oz. odšli v karanteno. Poklukar je pojasnil, da je prišlo na nekaterih točkah po Sloveniji do težav, da pa so imeli pretekli teden sestanek z obema laboratorijama oz. izvajalci ter poskušajo težave na tem področju odpraviti ter vsakomur zagotoviti PCR test. Minister za zdravje je dodal, da so na mizi, v kolikor bi se razmere poslabšale, vsi ukrepi: od uvedbe PC in drugih zavor, ampak da upajo oz. skušajo, da bomo lahko val prešli brez dodatnih strožjih ukrepov oz. zapiranja družbe.

Fafangel je ob tem glede obveznega cepljenja dejal, da si stroka želi doseči višjo precepljenost, da pa epidemiološki kolegij ne odloča samostojno o obveznem cepljenju.

Zaradi skrajšanja trajanja karantene na domu z deset na sedem dni ni več možnosti predčasne prekinitve karantene z negativnim testom PCR, je ob sprejetju odločitve v petek navedla vlada. Brez napotitve v karanteno na domu lahko sicer v Slovenijo vstopi oseba, ki izpolnjuje pogoj prebolelosti, cepljenosti ali testiranja, torej pogoj PCT, za kar mora imeti ustrezna dokazila.

Vlada jasneje določila izjeme od izpolnjevanja PCT-pogoja za mlajše od 12 let

Vlada je na današnji dopisni seji spremenila odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z novim koronavirusom, ki zdaj bolj jasno določa izjemo od določbe, po kateri mlajšim od 12 let ni treba izpolnjevati PCT-pogoja. Med drugim se učencem zagotavlja 20 hitrih antigenskih testov mesečno. Gre za izjemo, ki določa, da morajo učenci opravljati testiranje s hitrimi antigenskimi testi za samotestiranje za potrebe vzgojno-izobraževalnega programa, ali pa gre za testiranje s hitrimi testi, na podlagi katerega se za učence uveljavi izjema od karantene na domu v skladu s predpisom o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku. Pri tem se navedeno samotestiranje šteje tudi za izpolnjevanje PCT-pogoja za udeležbo v glasbeni šoli, obšolskih dejavnostih in pri kolektivnem uresničevanju verske svobode, je sporočila vlada.

Dopolnjeni odlok določa, da učencem ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno na domu, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti oz. pogoj prebolevnosti v kombinaciji s cepljenjem, ali predložijo dokazilo o negativnem rezultatu hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

Zaradi porasta okužb s koronavirusom v šolah prihaja do zamikov napotitve v karanteno

Obdobje od prejema seznama visokotveganih stikov, ki ga v primeru pojava okužbe s koronavirusom pripravijo vzgojno-izobraževalni zavodi, do napotitve v karanteno na domu se je podaljšalo za nekaj dni, so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Kot razlog navajajo izrazit porast okužb s koronavirusom v zadnjih dneh. V soboto je zamik znašal dva dni, v prihodnjih dneh pa je pričakovati še podaljšan zamik, so napovedali na NIJZ. Ob tem so poudarili, da prejete sezname visoko tveganih stikov obravnavajo po vrsti glede na čas prejema. Kot so napovedali, bodo vložili vse napore, da bo časovni zamik čim krajši.

Po zadnjih podatkih Sledilnika za covid-19, ki se sklicuje na informacije ministrstva za izobraževanje, je bilo v petek v karanteni zaradi visoko tveganega stika 31.735 osnovnošolcev in 12.035 srednješolcev.

»Predlagali smo, da vzgojno-izobraževalni zavodi še naprej ravnajo skladno z navodili. To pomeni, da ob potrjeni okužbi v oddelku začnejo izobraževanje na daljavo,« so pojasnili. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo tako za svoje otroke napotitev v karanteno na domu od NIJZ prejeli nekaj dni po začetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu na portalu eUprava je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice, so zagotovili.