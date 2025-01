Pokojnina je, tudi če delaš, neodtujljiva pravica

V nadaljevanju preberite:

Profesorji in doktorji Boris Cizelj, Peter Glavič, Jože Gričar, Vito Hazler in Branka Javornik so prvopodpisani pod pobudo, s katero v okviru Omrežja e-seniorji 55+ opozarjajo na nedotakljivost pokojnine. »Pokojnina je osebna pravica in kot taka nedotakljiva,« pravi dr. Jože Gričar, ki je prepričan, da smo do sedaj nekako spregledali to pomembno dejstvo.