Upokojiti se letos je finančno ugodnejše kot v začetku leta 2025

Zakonodaja trenutno ne predvideva nobenih sprememb glede upokojitvenih pogojev in načina izračunavanja višine pokojnine v letu 2025, saj so se vsa prehodna obdobja za upokojevanje po splošnih predpisih že iztekla, pravijo na zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). Bodoče upokojence pa opozarjajo, da je upokojitev konec leta 2024 finančno ugodnejša kot v začetku leta 2025.

Kot razlog za to na Zpizu pojasnjujejo, da bo rast neto plač v prihodnjem letu bistveno nižja od uskladitve, ki je bila v letošnjem letu. Kljub temu pa bo v nekaterih primerih upokojitev ugodnejša v prihodnjem letu. Da bi se izognili nerealnim informativnim izračunom pokojnin za tiste, ki se bodo upokojili v letu 2025, 2026 ali pozneje, so informativni izračuni opravljeni z upoštevanjem valorizacijskih količnikov za leto 2024 in brez redne uskladitve pokojnin v letu 2024 v višini 8,8 odstotka, pojasnjujejo na Zpizu.

Na vprašanje, koliko upravičencev se je zaradi ugodnejše uskladitve pokojnin odločilo za upokojitev še letos namesto leta 2025, so na Zpizu odgovorili, da teh podatkov ne vodijo. Svet zavoda je sicer na včerajšnji seji določil, da bodo pokojnine in drugi denarni prejemki v letu 2025 izplačani na zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec. Izjema bo december, ko bo izplačilo zaradi novoletnih praznikov izvedeno 29. decembra.

Po v ponedeljek potrjenem dopolnilu odbora za delo, ki so ga vložile poslanske skupine koalicije, je rok za oddajo vloge za dodelitev zagotovljene vdovske pokojnine, letos uveljavljenega instituta, s katerim naj bi se vsaj nekoliko izboljšal položaj ovdovelih z najnižjimi prejemki, ki bi se iztekel konec letošnjega leta, podaljšan do konca leta 2026.