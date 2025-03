Pokojnine za umetnost na udaru, za šport pa ne

V nadaljevanju preberite:

Predsednik SDS Janez Janša je referendum o zakonu o dodatkih k pokojninam za izjemne umetniške dosežke označil za »test pred volitvami«. Da gre predvsem za mobilizacijo volilnega telesa, kaže tudi namera SDS, da bo podpise v podporo pobudi zbirala do zadnjega roka, in ne do pridobitve 40.000 somišljenikov. Tako bodo s presežkom lahko pomahali pod nos vladi.

Dvom o iskrenosti »boja proti privilegijem« poraja tudi dejstvo, da se bodo ob uspehu referenduma dodatki k pokojninam kulturnikom lahko podeljevali še naprej po dosedanjih predpisih z arbitrarnimi kriteriji, po drugi strani na dvojna merila kaže tudi to, da se predlagatelji ne sprašujejo o leta 2017 uzakonjenih dodatkih za športne dosežke, ki državno blagajno stanejo skoraj še enkrat več kot vse izjemne pokojnine za kulturo, znanost, šport skupaj, podeljene po starem zakonu iz leta 1974.