Delodajalci niso privolili v avtomatično vključitev v drugi pokojninski steber

Po tem, ko je vlada včeraj začela obravnavo novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, bo danes po pričakovanjih dokončno soglasje novela dobila še od ekonomsko-socialnega sveta. V javni razpravi, ki se je končala v ponedeljek, je prispelo 25 pripomb, nekaj jih je ministrstvo upoštevalo, a vsebinsko ne posegajo v predlog, o katerem so se dogovorili socialni partnerji.

Glavne pripombe iz javne razprave so že pregledali člani pogajalske skupine ekonomsko-socialnega sveta. Poleg nekaj povsem tehničnih popravkov so v besedilo vnesli člene, o katerih so se sporazumeli v 2. aprila podpisanem dogovoru med vlado, sindikati in delodajalci.