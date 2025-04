Zdus predlaga popravo preteklih krivic upokojencem

V nadaljevanju preberite:

Do 21. aprila poteka javna obravnava predloga novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Po mnenju Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus), ki zastopa 650.000 slovenskih upokojencev, bi bilo sedanjo pokojninsko reformo treba izkoristiti tudi za sanacijo neutemeljenih razlik in prikrajšanj nekaterih kategorij upokojencev, ki so nastali zaradi premalo domišljenih sprememb sedanjega Zpiza-2, na katere člani Zdusa že dolgo opozarjajo.

Po mnenju ministrstva za delo pa bi Zdusov predlog zakonsko opredeljene izredne uskladitve povzročil nova odstopanja v višini pokojnin navzgor in navzdol. To bi se zgodilo pri posameznikih, ki so v enakem ali primerljivem položaju, kar pa je lahko v nasprotju z načelom pravne varnosti, s tem pa se ruši tudi zaupanje v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pravijo na MDDSZ.

Čeprav nekateri oškodovanci pričakujejo priznanje višje pokojnine od njihove upokojitve dalje, v Zdusu predlagajo, da bi nastalo prikrajšanje sanirali z zakonsko opredeljeno izredno uskladitvijo pokojnin prizadetim, z izplačilom za nazaj, od 1. januarja 2023. Če zakonodajalec v to ne privoli, pa v Zdusu predlagajo uskladitev vsaj za naprej, na primer od 1. januarja v letu po uveljavitvi te zakonske spremembe.

V zakonu bi bilo treba opredeliti le odstotke izredne uskladitve pokojnin oškodovanih upokojencev glede na leta njihove upokojitve ter pri tem upoštevati navedene predpostavke izračuna. Ob razpoložljivih podatkih in obstoječi informacijski podpori z ustreznimi izračuni zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiza) pri tem ne bi smeli imeti težav, menijo v Zdusu.

Na MDDSZ pa pravijo: »Če upokojeni v obdobju 2019–2022 ali 2013–2019 izboljšanje upokojitvenih pogojev od leta 2020 dojemajo kot krivico, bi to pomenilo, da bi vsaka sprememba na bolje v okviru pokojninske zakonodaje pomenila novo krivico za vse tiste, ki je niso bili deležni.«