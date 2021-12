Ponekod rekordno, mesta vsaj tako slabo kot lani

V nadaljevanju preberite:

Za turistično panogo je še eno turbulentno leto. Statistični podatki o prihodih in prenočitvah gostov kažejo, da bo letošnje turistično leto vendarle nekoliko boljše od lanskega predvsem zaradi vračanja tujih gostov. A številke so še precej za letom 2019, na kar so pomembno vplivali tudi omejitveni ukrepi pri nas in v drugih državah v prvih ter zadnjih mesecih tega leta.

A razlike med destinacijami so velike, prav tako med dejavnostmi. Preverite, kje so imeli rekorden obisk in zakaj so razmere skrb zbujajoče v mestnem turizmu? Kaj so prinesli boni in ali turistični delavci pozdravljajo podaljšanje njihove veljavnosti?