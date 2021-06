Poletje pod svobodnim soncem

Visoka raven zaščite osebnih podatkov

Hrvati ga že imajo, pri nas ga še čakamo

Evropski poslanci so sinoči glasovali o uvedbi digitalnega zelenega potrdila, ki bo državljanom Evropske unije olajšalo potovanje in prehajanje med državami EU, po napovedih pa kmalu tudi širše. Izid glasovanja o uvedbi enotnega potrdila bodo sporočili danes. Presenečenje bi bilo, če uvedbe potrdila ne bi sprejeli.Zeleno potrdilo bo brezplačno in dostopno vsem državljanom EU. Čeprav bo začelo veljati 1. julija, ga je že prejelo več kot milijon ljudi. Tehnični sistem na ravni EU namreč že deluje, število držav, ki so že vključene vanj (med njimi je tudi Hrvaška), pa se iz dneva v dan povečuje. Do potrdila ima zakonsko pravico vsak državljan EU, ki je bil cepljen, ima negativni test ali pa je covid-19 že prebolel.Predsednik parlamentarnega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeveje v evropskem parlamentu pojasnil, da bo uredba o uvedbi potrdila obvezna za vse države članice. Te bodo v primeru izrednih razmer (na primer povečanja števila okužb, novih mutacij koronavirusa) lahko sprejele dodatne ukrepe za varovanje javnega zdravja in posledično omejitev potovanj, a bodo morale o tem 24 ur pred sprejetjem takšnih ukrepov poročati evropski komisiji, jih upravičiti in utemeljiti.Evropski komisar za pravosodjeje poudaril, da potrdilo zagotavlja visoko raven zaščite osebnih podatkov evropskih državljanov, glasovanje o njem pa je označil za pomemben mejnik v evropskem parlamentu.»Evropejci si zelo želijo povrnitve svobode,« je v razpravi o uvedbi potrdila poudarilaiz vrst liberalcev (Renew). Dejala je, da ni bil virus tisti, ki je ljudem odvzel pravico do prostega gibanja v Evropi, ampak »krpanka nacionalnih pravil« držav članic. Jeroen Lenaers iz Evropske ljudske stranke (EPP) je podprl uvedbo enostavne, varne in dostopne rešitve za vse Evropejce v rekordnem času, evropsko komisijo pa je pozval, naj pomaga državam članicam, da bodo do 1. julija pripravljene na uvedbo potrdila.V Sloveniji bo evropsko digitalno zeleno potrdilo dostopno na portalu zVem, za njegovo pridobitev pa bo treba imeti digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS. Minister za zdravjeje pred nekaj dnevi dejal, da se na NIJZ intenzivno pripravljajo na uvedbo potrdila. Po testu produkcije z evropsko komisijo bodo sporočili, kdaj ga bomo uvedli v Sloveniji.Hrvaška je preverjanje digitalnega zelenega potrdila že uvedla tudi na mejnih prehodih, kjer so hrvaški policisti opremljeni s čitalniki kod QR za preverjanje potrdil. Naša južna soseda je bila vključena v pilotni projekt EU za izdelavo digitalnih potrdil in med prvimi članicami EU povezala nacionalni sistem njihovega izdajanja s sistemom EU za preverjanje verodostojnosti.Evropski parlament in svet EU sta začasni dogovor o vzpostavitvi tega potrdila po trdih pogajanjih dosegla 20. maja. Evropsko covidno potrdilo bo veljalo eno leto.