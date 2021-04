Policija preiskuje sume kaznivih dejanj pri nabavi zaščitne opreme

Na Brnik je lani prispela pošiljka zaščitne opreme iz Kitajske, kar si je prišel ogledati tudi minister Zdravko Počivalšek. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V policiji zavračajo navedbe, ki jih je predsednik računskega sodiščaizrekel v pogovoru za Sobotno prilogo Dela . V odzivu so zatrdili, da že od lanske pomladi aktivno in prednostno preiskujejo sume kaznivih dejanj, povezanih z nabavo zaščitne opreme.Pojasnili so, da od računskega sodišča v začetku letošnjega leta niso prejeli naznanila sumov kaznivih dejanj, temveč le dokument Seznanitev o zaznanih dejstvih in okoliščinah v zvezi z revizijo smotrnosti nabav zaščitne in medicinske opreme. Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je po njihovih besedah s številnimi podatki iz prejetega dokumenta že razpolagal.Pri policiji zatrjujejo, da so se na ugotovitve računskega sodišča odzvali in nekatere ugotovitve posredovali policijskim upravam Celje, Maribor in Ljubljana, ki so preverjale obstoj sumov kaznivih dejanj za določene primere.NPU je ugotovitve Računskega sodišča vključil v obsežnejšo kriminalistično preiskavo, v kateri obravnava domnevne nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme, a predkazenski postopek pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva še poteka. Preiskava NPU vodijo prednostno, toda o poteku predkazenskega postopka obveščajo le specializirano državno tožilstvo.Dodali so še, da v drugem postopku NPU na podlagi prejete prijave vodi predkazenski postopek za sum storitve kaznivega dejanja povezanega z delom računskega sodišča. Očitke o politizaciji policije zato zavračajo , so sporočili iz policije.