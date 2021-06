Policija pripravljena na jutrišnja dogodka v središču Ljubljane

Ob 30. obletnici »rojstva« Slovenije bo jutri v središču Ljubljane potekala državna proslava, hkrati pa bo v bližini protestni shod proti vladajoči politiki. Policija bo, kot zagotavljajo, oba dogodka varovala in spremljala.



»Policisti bodo ob jutrišnji državni proslavi zagotavljali varnost ljudi, vzdrževali javni red, preprečevali kazniva ravnanja, opravljali naloge za varovanje državnega zbora in skrbeli za varnost prometa. Skrb za red na državnih proslavah je namreč v pristojnosti policije. Proučili smo vse okoliščine in pridobljene informacije ter bomo ukrepe za varovanje prilagodili in izvedli tako, da bo varnost zagotovljena v največji možni meri,« so sporočili z ljubljanske policijske uprave.



Zaradi zagotavljanja varnosti, pravijo na policiji, bo gibanje na Šubičevi ulici ter v okolici državnega zbora in na samem prireditvenem prostoru na Trgu republike omejeno. To pomeni, da bo v času prireditve za ves promet zaprta Šubičeva ulica od Prešernove do Slovenske ceste. Udeležence v prometu in vse ostale prosijo za strpnost, obvozi pa bodo urejeni po okoliških ulicah.

Shod ni prijavljen

Na policiji so seznanjeni z napovedanim protestnim shodom, ki naj bi istega dne potekal na Prešernovem trgu. Do zdaj ta ni bil prijavljen na policijski postaji ali upravni enoti, kot to določa zakon o javnih zbiranjih.



Ker to pomeni, da ni organizatorja, ki bi poskrbel za varnostne ukrepe, kot je na primer varnostna ali rediteljska služba, bodo v skladu z zakonom to prevzeli policisti. Udeležence shoda pozivajo, naj spoštujejo njihova navodila. Kot poudarjajo, morajo udeleženci ob zbiranju ljudi spoštovati vse ukrepe, ki jih določa odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s sars-cov-2.



Tako območje državne prireditve kot shoda bo policija nadzorovala z videonadzorom. Spomnili so še, da na shode in prireditve ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov, denimo pirotehničnih sredstev, palic, orodja ...



Na policiji poudarjajo še, da ne posegajo v pravice posameznikom do gibanja, zbiranja in svobode izražanja, vendar pa je treba razumeti, da so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za varnost vseh nas in jih je treba upoštevati.



»Vse pozivamo, da ravnajo odgovorno, dostojno in predvsem mirno ob državnem prazniku,« so sklenili na policiji.

