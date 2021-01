Policija prišla na sled storilcem, ki so grozili predstavnikom vlade

Na policiji so od marca pa do konca lanskega leta zabeležili 18 primerov groženj predstavnikom vlade ter osebam, ki so na kakršen koli način povezane z njenim delom. Policija je uspešno odkrila storilce v desetih primerih, nekaj primerov pa še vedno intenzivno preiskujejo, so za STA pojasnili na policiji.



Predsednik vlade Janez Janša je namreč v nedeljskem pogovoru za Nova24TV med drugim dejal, da dnevno, predvsem prek družbenih omrežij, prejme po 100 groženj s smrtjo.



Na generalni policijski upravi so v odgovoru na vprašanja STA zapisali, da v času razglašene epidemije novega koronavirusa beležijo porast groženj predstavnikom vlade ter osebam, ki so na kakršen koli način povezane z njenim delom. Kot so pojasnili, gre v večini primerov za kaznivo dejanje grožnje, pregon storilca pa se prične na predlog oškodovane osebe.



Pri tem so zagotovili, da v primeru pridobitve predloga za pregon policija stori vse potrebno, da se storilca izsledi ter zoper njega poda kazenska ovadba na pristojno tožilstvo. Tako je policija uspešno odkrila storilce in zoper njih podala kazensko ovadbo v desetih primerih, nekaj primerov pa še vedno intenzivno preiskujejo. V 15 primerih ni bilo podanih predlogov za pregon storilcev, so navedli.



Grožnje so sicer različne in tudi posredovane na različne načine, na primer preko družbenih omrežij, pisemskih ovojnic ali elektronske pošte.



Na policiji so zatrdili, da vsako grožnjo obravnavajo resno. Ko gre za varovane osebe na podlagi uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija, pa ta skrbi za njihovo varnost ter njihovo nemoteno delo, so še pojasnili.

