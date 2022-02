Policija prodaja rabljeno gorivo

V nadaljevanju preberite:

Med sporočili za javnost na spletni strani slovenske policije se neredko znajde kakšna zabavna vsebina. Veliko pozornosti redno vzbujajo objave o oddaji ali prodaji upokojenih policijskih psov ali tistih psov, za katere so med šolanjem ugotovili, da nimajo prihodnosti v policiji. Da o konjih sploh ne govorimo. Za širšo javnost so zanimive tudi občasne objave o prodaji odvečnih vozil ali nepremičnin. Tokrat pa prodajajo gorivo. In to rabljeno.