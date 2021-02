Policisti na današnjem shodu znova delili plačilne naloge

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V centru Ljubljane se je okoli 19. ure na shodu zbralo okoli 20 oseb, ki so s kolesi krožile po trgu. Udeleženci so se okoli 20. ure razšli, so sporočili iz policije. Pri varovanju neprijavljenega shoda so policisti ugotovili 12 kršitev zakona o nalezljivih boleznih, izrečeni sta bili dve opozorili in izdanih 10 plačilnih nalogov.Protestna ljudska skupščina je sicer danes vabila na »individualne sprehode« s ciljem simbolične ograditve virusa janšizma ob, po njihovem mnenju samem žarišču okužbe, na Trgu republike.Glede dogodka policisti še zbirajo obvestila. V primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj bodo ukrepali v skladu z zakonodajo. Prav tako še obvestila glede kršitve zakona o javnih zbiranjih, so zapisali na Policijski upravi Ljubljana.Pojasnili so še, da so policisti opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah.